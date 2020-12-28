۷ هزار تن کالای اساسی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

سجاد رستمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفت هزار تن کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار داشت: کالاهای اساسی در فروشگاه‌های بزرگ و منتخب شهرهای چهارمحال و بختیاری توزیع شده است.

وی عنوان کرد: توزیع کالاهای اساسی یارانه دار در چهارمحال و بختیاری ۳۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تأمین روغن نباتی در استان اندیشیده شده است، ادامه داد: ۰ ۴۰۰ روغن نباتی در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان چهارمحال و بختیاری توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمبود کالای اساسی در استان وجود ندارد.