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۱۰ دی ۱۳۹۹، ۹:۰۵

بر اساس اذعان یک روزنامه عبری زبان؛

صهیونیست‌ها از هتل‌های دبی دزدی می‌کنند!

صهیونیست‌ها از هتل‌های دبی دزدی می‌کنند!

یک روزنامه عبری زبان گزارش داد که گردشگران صهیونیست که به دبی سفر می‌کنند از هتل‌های این شهر دزدی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونت به نقل از یکی از مدیرهای هتل‌های دبی نوشت که صهیونیست‌هایی که در هتل‌های دبی اقامت دارند وسایل این هتل‌ها را به سرقت می‌برند.

وی افزود: تنها یک ماه از آغاز پروازهای هوایی مستقیم میان دو طرف گذشته است اما گزارش‌های عدیده ای در خصوص دزدی اسرائیلی‌ها از اتاق هتل‌های دبی منتشر شده است.

یک تاجر صهیونیست نیز گفت: من به دبی رفت و آمد دارم اما به تازگی مشاهده کرده‌ام که در هتل‌های دبی چمدان اسرائیلی‌ها را می‌گردند تا مبادا چیزی از هتل به سرقت برده باشند.

بر اساس گزارش این روزنامه عبری زبان، برخی از صهیونیست‌هایی که اقدام به دزدی کرده‌اند وقتی با اتهام دزدی رو به رو می‌شوند شروع به داد و بیداد می‌کنند اما زمانیکه بحث مداخله پلیس به میان می‌آید عذرخواهی کرده و وسائل مسروقه را برمی‌گردانند.

پیشتر نیز این روزنامه عبری زبان گزارش داده بود که اکثر صهیونیست‌هایی که دبی را مقصد سفر خود قرار می‌دهند نه برای تجارت و نه برای گردشگری به این شهر می‌روند بلکه هدف آنها فحشا و بی بند و باری است.

کد مطلب 5108292
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • آریا IR ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
      2 0
      پاسخ
      این تازه شروعشه صبرکنین پابگیرن شانس بیارین شعبه ۲ارض موعودشون رونخوان اونجابزنن

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