شهید سلیمانی نماد جبهه حق بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی بعد از چند ماه تعطیلی نماز جمعه بخاطر شیوع ویروس کرونا امروز در خطبه‌های آئین دشمن شکن جمعه شهرستان بناب که با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد، با اشاره به آیات ۱۲ و ۱۳ از سوره انفال اظهار کرد: یکی از سهمگین‌ترین جبهه‌های خداوندی ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان است، لذا حضور و حرکت به موقع مردم برای ایستادگی در برابر جبهه کفر نظر پروردگار است.

وی با تسلیت سالروز شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان و نیز تسلیت ایام فاطمیه اذعان کرد: حدود یک سال از آسمانی شدن این شهید عزیز توسط دولت آمریکای جنایتکار گذشت. سرداری که عمری بی سروصدا و خالصانه و با مجاهدت آمریکا و اذنابش را در منطقه زمین گیر کرد و نهایتاً خداوند پاداش شهادت را نصیب او کرد.

خطیب جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه راه حاج قاسم توسط یاران و شاگردان او ادامه دارد؛ افزود: خداوند هیچ وقت جبهه حاج قاسم را گذاشته و جبهه ترامپ را پیروز نخواهد کرد.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین با بیان ویژگی‌های شخصیتی سردار شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی عبد صالح خداوند و از قماش شهدای کربلا بود و همیشه خود را یک سرباز وطن می‌دانست و خسارت بزرگی بود اگر چنین انسان وارسته و انسان قدسی در رختخواب از دنیا می‌رفت.

وی با تأکید بر اینکه مکتب حاج قاسم سلیمانی برای ابد جاودانه در تاریخ خواهد ماند؛ افزود: راه و روش آن سردار شهید همچنان ادامه داشته و استمرار خواهد یافت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب تصریح کرد: اخلاص، بصیرت، شجاعت و ولایت مداری از خصوصیات بارز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بناب ضمن توصیه اکید به قشرهای مختلف مردم جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک گفت: آنهایی که ماسک نمی‌زنند به نوعی خیانت می‌کنند و باعث می‌شوند که ویروس کرونا شیوع یابد. از این رو ضروری است نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زدن ماسک اهتمام کنیم.