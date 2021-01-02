درمکتب حاج قاسم ازجنگ استقبال نمیشود امامتجاوز تاجهنم بدرقه میشود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری کنی، با حضور در برنامه تلویزیونی سلام صبح بخیر شبکه سه سیما با بیان اینکه مکتب حاج قاسم دربرگیرنده ویژگیهای شخصی و شخصیتی سردار سلیمانی است، اظهار داشت: تمرکز بر روی ویژگیهای شخصی سردار سلیمانی بدون توجه به عناصر شخصیتی ایشان، تصویری ناقص از مکتب حاج قاسم ارائه میدهد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آنچه که شخصیت سردار سلیمانی را به مکتب حاج قاسم تبدیل میکند، تجلی بارز و برجسته دو عنصر اخلاص و ولایت در وجود ایشان و التزام عملی او به این دو است.
وی با تاکید بر اینکه اخلاص در عمل و التزام عملی به ولایت، دو رکن اساسی مکتب سلیمانی هستند و بدون این دو، چیزی از مکتب سلیمانی باقی نمیماند، افزود: اخلاص عملی سلیمانی بود که موجب شد تا او هیچگاه برای اینکه در قاب تصویر قرار گیرد، تلاش نکند، بلکه برعکس همواره از عرضه خود پرهیز میکرد.
دبیر ستاد حقوق بشر اذعان کرد: سردار سلیمانی مردمی بودن را با تصویرسازی در رسانهها نشان نداد، بلکه با عدم استفاده شخصی از بیتالمال، التزام عملی به غمخواری مردم و حتی پرهیز از مباحات به اثبات رساند.
وی یادآور شد: مکتب سلیمانی، الگوی کارا و کارآمد از سبک زندگی شخصی و حکومتی کارگزاران نظام اسلامی را ارائه میدهد.
باقری کنی گفت: سازش با دشمنان و کرنش در برابر بیگانگان با مکتب حاج قاسم بیگانه است. نمیشود هم سازش با دشمنان را ترویج کرد وهم خود را پیرو مکتب حاج قاسم جا زد.
وی ادامه داد: سیاستورزی حاج قاسم در امتداد مقاومت، تکمیل کننده و تثبیت کننده مقاومت بود، در حالی که برخی تلاش دارند تا سیاستورزی حاج قاسم را جایگزین مقاومت معرفی کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: در مکتب حاج قاسم، هیچ خط ویژهای برای کارگزاران حکومتی وجود ندارد، بلکه آنها هم باید مانند مردم پشت چراغ قرمز استفاده شخصی از بیتالمال توقف کنند.
بنا به گفته باقری کنی، در مکتب حاج قاسم، مسؤولیتهای کارگزاران نظام بر حقهای کارگزاران تقدم دارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در مکتب حاج قاسم، گزارش عملکرد از سوی کارگزاران حکومتی هیچ جایگاهی ندارد، بلکه آنچه مهم است، حصول نتیجه است، بیان کرد: در مکتب حاج قاسم، از جنگ استقبال نمیشود، اما متجاوز تا خود جهنم بدرقه میشود تا از به درک واصل شدن او اطمینان حاصل شود.
دبیر ستاد حقوق بشر در خاتمه در خصوص مجاهدتهای سردار سلیمانی، گفت: در چهار دهه جهاد مقدس حاج قاسم، " تجاوز" هیچ جایگاهی ندارد و تمام ۴٠ سال جهاد صرفاً در قاب "دفاع مقدس" قابل رؤیت است، البته دفاع فعال و بازدارنده، نه دفاع منفعل و عقب رونده.
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