به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جامعة الزهرا (سلام الله علیها) در پی رحلت عالم مجاهد و انقلابی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی پیام تسلیتی را صادر کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

امیرالمومنین علیه‌السلام: اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شیء الی یوم القیامه (بحارالانوار ج ۲ ص ۴۳) درگذشت حضرت آیت الله حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مؤسس موسسه فاخر آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش موجب مزید تأثر شد.

پایمردی در راه حق، مقاومت در برابر التقاط و انحراف، شجاعت در بیان حقایق، متخلق به اخلاق اسلامی، تواضع و فروتنی، حرکت در مسیر امام و رهبری و دفاع از انقلاب اسلامی و حضور مؤثر در مسئولیت‌های مختلف نظام اسلامی از ویژگی‌های این فقیه متکلم و فیلسوف زاهد بود.

اینجانب درگذشت آن عالم بزرگوار را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان، ارادتمندان و بیت معظم‌له به ویژه فرزندان برومند ایشان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن عالم فقید علو درجات، رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با اولیای الهی خواستارم.

سیدمحمود مدنی

مدیر جامعه الزهرا علیها السلام