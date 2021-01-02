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۱۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۱۲

مدیر جامعةالزهرا(س):

مقاومت در برابر التقاط از ویژگی‌های آیت الله مصباح یزدی بود

مقاومت در برابر التقاط از ویژگی‌های آیت الله مصباح یزدی بود

قم- مدیر جامعه الزهرا سلام الله علیها در پیام تسلیتی به مناسبت ارتحال علامه مصباح یزدی گفت: پایمردی در راه حق و مقاومت در برابر التقاط و انحراف از ویژگی‌های آن فقیه فقید بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جامعة الزهرا (سلام الله علیها) در پی رحلت عالم مجاهد و انقلابی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی پیام تسلیتی را صادر کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

امیرالمومنین علیه‌السلام: اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدها شیء الی یوم القیامه (بحارالانوار ج ۲ ص ۴۳) درگذشت حضرت آیت الله حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مؤسس موسسه فاخر آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش موجب مزید تأثر شد.

پایمردی در راه حق، مقاومت در برابر التقاط و انحراف، شجاعت در بیان حقایق، متخلق به اخلاق اسلامی، تواضع و فروتنی، حرکت در مسیر امام و رهبری و دفاع از انقلاب اسلامی و حضور مؤثر در مسئولیت‌های مختلف نظام اسلامی از ویژگی‌های این فقیه متکلم و فیلسوف زاهد بود.

اینجانب درگذشت آن عالم بزرگوار را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان، ارادتمندان و بیت معظم‌له به ویژه فرزندان برومند ایشان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن عالم فقید علو درجات، رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با اولیای الهی خواستارم.

سیدمحمود مدنی

مدیر جامعه الزهرا علیها السلام

کد مطلب 5110603

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