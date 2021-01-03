به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، سلسله عملیات های ضد تروریستی ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد. نیروهای عراقی عملیات جدیدی را علیه بقایای تکفیریها در این کشور ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق پس از جمع آوری اطلاعات محرمانه و کشف مواضع بقایای داعش در کرکوک، این مواضع را در هم کوبیدند. ارتش عراق در این عملیات تعدادی از تونل های متعلق به تکفیریها را نیز کشف و آنها را تخریب کرد.

این عملیات درحالی انجام شد که پیشتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از آغاز مرحله پنجم عملیات «وعده صادق» در شهر بصره خبر داده بود. در همین ارتباط، «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق ضمن تأیید خبر آغاز پنجمین مرحله از عملیات وعده صادق در این شهر، گفت: هدف اصلی و اساسی از این عملیات مقابله با بقایای عناصر داعش است.

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در ادامه عنوان کرد: نیروهای عراقی در ساعات نخست آغاز پنجمین مرحله از عملیات وعده صادق توانستند تعدادی از عناصرِ تحت تعقیب را شناسایی و بازداشت کنند. اخبار این عملیات متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

هفته گذشته نیز فرمانده عملیات بصره از موفقیت آمیز بودن مرحله چهارم عملیات وعده صادق در این شهر خبر داد. وی گفته بود: در جریان مرحله چهارم عملیات وعده صادق شمار زیادی از تکفیریها بازداشت و مقادیر بسیاری از تسلیحات و تجهیزات نظامی آنها کشف و ضبط شد.