شهید «حاج قاسم سلیمانی» شاخص ولایت مداری و انقلابی گری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله بوعلی در مراسم نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس با بیان اینکه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شاخص ولایتمداری و انقلابی گری است، گفت: نام و یاد این شهید والامقام همچون ستاره‌ای در صفحات تاریخ انقلاب اسلامی می‌درخشد و راهی که او آغاز کرده توسط جوانان مؤمن و انقلابی ایران اسلامی ادامه خواهد یافت.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه جنبه‌های مختلف سیره و زندگی این شهید والامقام بهترین الگو برای زندگی در ترازِ انقلاب اسلامی است، گفت: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تمام هستی و زندگی اش وقف اسلام و انقلاب اسلامی بود و همواره با شجاعت مثال زدنی در میانه میدان نبرد نقش آفرینی می‌کرد.

حجت الاسلام محمودی زاده نیز در این مراسم با بیان اینکه مقاومت تنها راه پیروزی در مقابل استکبار جهانی است، گفت: شهید سلیمانی یکی از تأثیر گذارترین افراد در شکل گیری تفکر و فرهنگ مقاومت در منطقه بود و سهم بزرگی در پیروزی‌های جبهه مقاومت داشت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فجر خاطرنشان کرد: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس نمونه‌هایی از پرورش یافتگان مکتب حسینی و عاشورایی هستند که تا پای جان بر عهد خود باقی ماندند و سرافرازانه به شهادت رسیدند.