به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «المسله»، تروریست‌های تکفیری داعش تلاش کردند به شمال عراق یورش ببرند. تکفیریها به همین منظور شهر «الطارمیه» واقع در شمال بغداد را مورد حمله قرار دادند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست‌های تکفیری برای ورود به الطارمیه با دخالت به موقع نیروهای ارتش عراق مواجه شد. نیروهای عراقی مهاجمان داعشی را وادار به عقب نشینی و فرار از شمال بغداد کردند.

پیشتر نیز ارتش عراق ضرباتی را به تکفیریها در استان کرکوک وارد کرده بود. نیروهای ارتش عراق پس از جمع آوری اطلاعات محرمانه و کشف مواضع بقایای داعش در کرکوک، این مواضع را در هم کوبیدند. ارتش عراق در این عملیات تعدادی از تونل‌های متعلق به تکفیریها را نیز کشف و آنها را تخریب کرد.

اخیراً هم فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از آغاز مرحله پنجم عملیات «وعده صادق» در شهر بصره خبر داد. در همین ارتباط، «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق ضمن تأیید خبر آغاز پنجمین مرحله از عملیات وعده صادق در این شهر، گفت: هدف اصلی و اساسی از این عملیات مقابله با بقایای عناصر داعش است.

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در ادامه عنوان کرد: نیروهای عراقی در ساعات نخست آغاز پنجمین مرحله از عملیات وعده صادق توانستند تعدادی از عناصرِ تحت تعقیب را شناسایی و بازداشت کنند. اخبار این عملیات متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.