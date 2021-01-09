هدف آمریکا از تحریم فالح الفیاض هدف قرار دادن حشد شعبی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فاضل جابر نماینده وابسته به ائتلاف فتح عراق با اشاره به تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق آنرا در راستای هدف قرار دادن حشد شعبی دانست.

وی افزود: عدم واکنش جدی دولت در دفاع از فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی با این اعتبار که وی مسئول دولتی عراق است با توجه به گنجانده شدن نام الفیاض در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، هزاران سئوال را در ذهن ایجاد می کند. این نگران کننده است.

از سوی دیگر کردهای فیلی عراق هم تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم رئیس سازمان حشد شعبی عراق را محکوم کردند و آنرا نشانه شکست دولت در آستانه انقضای تاریخ مصرف آمریکا و تلاش برای محدود کردن نقش حشد شعبی در حفظ امنیت داخلی عراق دانستند.

کردهای فیلی تاکید کردند که این اقدام آمریکا خللی در مواضع وطن پرستانه الفیاض ایجاد نمی کند.

همچنین کردهای فیلی خواستار تحرک دستگاه دیپلماسی عراق و کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور در قبال این اقدام آمریکا علیه فالح الفیاض شدند و اعلام کردند که رئیس سازمان حشد شعبی مسئول عالی رتبه عراقی و دارای وجهه درخشان در دفاع از عراق و مبارزه با تروریسم است.