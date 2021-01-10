حقوق و سیاست در قرآن آیت الله مصباح، کتابی مبنایی و اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست کتابخوان ویژه آیت الله مصباح یزدی شنبه ۲۱ دی ماه به مناسبت هفتمین روز درگذشت آن عالم فرزانه به صورت مجازی برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدقاسم احمدی اولین سخنران این نشست بود.

وی به بررسی کتاب حقوق و سیاست در قرآن پرداخت و گفت: آیت الله مصباح یزدی جزو علمایی هستند که معتقدند علوم انسانی را می‌توان از قرآن استخراج کرد.

احمدی افزود: ادل الدلیل علی اثبات الشیء وقوعه و ایشان علوم انسانی اسلامی را از قرآن استخراج کردند و مباحث به دست آمده را ایشان تدریس هم کردند و هم اکنون قابل استفاده است. یکی از این آثار کتاب حقوق و سیاست در قرآن است که کتاب مبنایی و اساسی است. در این کتاب مباحثی مانند حق و اخلاق و مکاتب الهی و مباحث حقوقی و قانونی را مطرح کرده است گفت آیت الله مصباح عمار انقلاب بود که بدون عمارها، اشعث‌ها مجال پیدا می‌کنند تا اقدام کنند.

در ادامه حجت الاسلام حسین صدیقی، جلد اول کتاب معارف قرآن با عنوان خداشناسی را معرفی کرد که وی آن را در راستای ارائه مفاهیم قرآن به صورت نظام مند تبیین کرد. این کتاب به صورت درسنامه است و چکیده خوبی دارد. این کتاب در معارف کلامی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

محمدخیاط زنجانی، دکتری حکمت متعالیه، کتاب آموزش فلسفه را معرفی کرد.

وی گفت: این کتاب با کتابهای مشابه مانند بدایه الحکمه تمایزاتی دارد. اساتید حوزوی متن محور هستند و اساتید دانشگاهی سیر مباحث را از کتب مختلف بیان می‌کنند کتاب آقای مصباح سیر تطور فلسفه را در چند درس مورد بررسی قرار می‌دهد. عمده کتابهای فلسفی وجودشناسانه است ولی با علامه طباطبایی و شهید مطهری معرفت شناسی هم در فلسفه وارد شد همانند فلسفه غرب که به معرفت شناسی اهمیت اساسی می‌دهد. کتاب آموزش فلسفه نیز این ویژگی را دارد.

حجت الاسلام فاطمی نسب امام جمعه گیلان غرب در معرفی کتاب خودشناسی برای خودسازی گفت: کتاب خودشناسی برای خودسازی در زمره کتابهای اخلاقی است که مباحث مهمی مانند کمال و قرب الهی و جهت دهی میل فطری را در راستای خودسازی انسان مطرح کرده است. وی این کتاب را به همه علاقه مندان معارف اسلامی پیشنهاد نمود.

مجید چهری، استاد دانشگاه و رئیس دانشکده علوم قرآنی، کتاب قرآن شناسی را معرفی نمود.

وی گفت: یک کتاب کامل در مباحث علوم قرآنی است که در دو جلد در فصول مختلف که هر فصل در چند درس ارائه شده است. ویژگی این کتاب این است که به شیوه رایج کتب علوم قرآنی نوشته نشده بلکه به صورت تلفیقی نوشته شده است. جای این کتاب در کتب دانشگاهی رشته علوم قرآنی خالی است. خلأ این کتاب عدم بحث از موضوع تاریخ قران است که شاید بشود توسط مؤسسه امام خمینی (ره) به این مجموعه اضافه شود.

الهام نورالهی، از اساتید حوزه علمیه خواهران، کتاب آموزش عقاید را معرفی کرد و گفت: رفتار انسان از عقاید آنها ناشی می‌شود و به همین جهت از ابتدای ظهور اسلام کتابهای مختلفی درباره عقاید نوشتند. امروزه کتابهای عقیدتی با توجه به شبهات نوظهور در قالب‌های مختلفی نوشته شدند. علامه مصباح یک کتاب در حوزه عقاید نوشته که نه دشوار و سنگین است و نه ساده و اولیه بلکه بین این دو حالت است و ساده و گیرا نوشته شده است. مزیت این کتاب این است که یک ترتیب منطقی دارد و مطالب به بعد موکول نشدند. همچنین از دلایل متقنی در اثبات عقاید استفاده کرده است.

علیرضا شایق، دکتری علوم قرآن و حدیث و استاد دانشگاه، کتاب مکاتب اخلاقی را معرفی کرد و گفت: علمای گذشته یا صرفاً به اخلاق عملی می‌پرداختند یا اخلاق را به صورت توصیفی مطرح می‌کردند اما متناسب با علم اخلاق در دوران معاصر دانش مستقلی به وجود آمده است کتاب موجز و دقیق فلسفه اخلاق را مرحوم آیت الله مصباح از منظر فلسفی نوشتند.کتاب مکاتب اخلاقی تقریرات دروس ایشان است و برخلاف روال کتب اخلاقی به صورت تاریخی و از فلسفه یونان شروع نکرده است. وی کتاب مکاتب اخلاقی را به جهت محتوا مکمل فلسفه اخلاق دانست و بررسی آن را نیازمند دقت فلسفی و نیز زمان مناسب دانست تا در آن ابعاد این کتاب منکشف گردد.

رضا کریمی، مدرس دانشگاه، کتاب «پندهای امام صادق (ع) برای رهجویان صادق» را معرف کرد و در ابتدا گفت: بخشی از آثار استاد مصباح، شرح روایات است مانند پند جاوید (شرح نامه ۳۱ نهج البلاغه) و ره توشه (شرح وصایای پیامبر به ابوذر) یا راهیان کوی دوست (شرح حدیث معراج) ولی گاهی بعضی روایت‌ها به شهرت بقیه نیستند مثل وصایای امام صادق (ع) به عبدالله بن جندب که کمتر از نامه ۳۱ نهج البلاغه شرح و تبیین شده اند.

کریمی افزود: عنوان کتاب و متن آن نشان می‌دهد که کتاب ساده و روان و برای عامه نوشته شده است چرا که ایشان دغدغه بیان معارف برای مردم عامه را داشتند. آیت الله مصباح دغدغه سو تعبیرات از متن حدیث را دارد و مثلاً در بحث قناعت عدم مخالفت اسلام با توسعه اقتصادی را مطرح می‌کند یا در مورد این قسمت از سخنان امام صادق (ع) که شیعیان ما در اطراف شهرها هستند تأکید دارد که نباید از این حدیث نفی حضور در اجتماع نتیجه گرفته شود.

گفتنی است این نشست مجازی به همت خانه اندیشه حوزه هنری، اداره کل کتابخانه های عمومی، انتشارات بنیان مرصوص و سازمان سراج کرمانشاه برگزار شد.