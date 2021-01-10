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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۲۱:۴۸

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان:

فردا ادارات دولتی اصفهان با یک ساعت تأخیر بازگشایی می‌شوند

فردا ادارات دولتی اصفهان با یک ساعت تأخیر بازگشایی می‌شوند

اصفهان – مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فردا دوشنبه ۲۲ دی ماه ادارات دولتی و عمومی هشت شهرستان استان اصفهان با یک ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه امشب کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا اظهار داشت: این جلسه به دلیل استمرار جو پایدار و افزایش حجم آلاینده‌های جوی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه امروز در اصفهان یکی از آلوده‌ترین روزها را تجربه کردیم، ابراز داشت: بر این اساس با توجه به برودت هوا و تجمیع آلاینده‌ها در ساعات اولیه صبح محدودیت تردد در ساعات اول صبح در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تأخیر در آغاز فعالیت ادارات دولتی از جمله مصوبات کارگروه شرایط اضطرار هوای اصفهان بوده است، اضافه کرد: بر این اساس آغاز فعالیت ادارات در شهرستان اصفهان، کوهپایه، نجف آباد، شاهین شهر، مبارکه، خمینی شهر، لنجان، برخوار و فلاورجان فردا ۲۲ دی ماه با یک ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند.

وی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که این مصوبه شامل دستگاه‌های خدماتی، امدادرسانی، درمانی و بانک‌ها نمی‌شود.

کد مطلب 5118997

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