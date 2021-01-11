سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی گزارش داد که سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا از سمت خود استعفا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، «چاد وولف» روز دوشنبه به کارکنانش گفت که از مقام خود استعفا خواهد کرد.

وی تحولات اخیر آمریکا از جمله حمله هواداران «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور فعلی این کشور به ساختمان کنگره را دلیل استعفای خود عنوان کرد.

وولف گفت که از این استعفا ناراحت است چرا که قصد داشته تا پایان دولت در سمت خود فعالیت کند.

این در حالی است که پیش از وولف، وزیران حمل و نقل و آموزش دولت ترامپ هم استعفا کرده اند.