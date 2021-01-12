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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

در بندر شهید رجایی صورت گرفت؛

بهره برداری از ۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی در بندر شهید رجایی

بهره برداری از ۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی در بندر شهید رجایی

بندرعباس - معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان از الحاق ۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال در مجتمع بندری شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور خرمشکوه با بیان اینکه ۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی به ۶۰ کیلومتر زیر ساخت هایی که پیشتر در بندر شهید رجایی احداث شده اضافه شد، اظهارداشت: اولین محموله از طریق این خط جدید الاحداث وارد مجتمع بندری شهید رجایی شد.

معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: خطوط ریلی اختصاصی با سرمایه گذاری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است.

وی تصریح کرد: آنچه مورد توجه است توسعه حمل و نقل کالا از طریق ریل بوده تا بتوانیم سهم جابجایی کالا را در این حوزه تقویت کنیم.

خرمشکوه با اشاره به اهمیت موضوع توسعه حمل و نقل ریلی و همچنین تاثیر آن در کاهش مدت زمان انتقال کالاها به بازار هدف و کاهش هزینه های حمل و نقل کالا افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در حال بررسی، درخواست های شرکت های متقاضی احداث خطوط ریل اختصاصی هستیم تا با نهایی سازی این طرحها گام موثری در توسعه حمل و نقل ریلی برداشته شود.

شایان ذکر است؛ بندر شهید رجایی از ۶۰ کیلومتر خط ریلی برخوردار است که شاخه های مختلف این خطوط به ۱۲ محوطه اختصاصی منتهی می شود.

کد مطلب 5120252

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