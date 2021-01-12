تولید زره پوش رباتیک برای پشتیبانی در نبردهای زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این زره پوش که توسط شرکت Milirem Robotics تولید شده، تایپ ایکس نام دارد و به صورت خودران حرکت می‌کند. وزن متوسط و جثه مناسب بر تحرک این زره پوش می‌افزاید.

از زره پوش یادشده می‌توان برای انجام عملیات شناسایی و پشتیبانی از اجرای آتش واحدهای مکانیزه نیز استفاده کرد. تولید این زره پوش به صورت ماژولار انجام شده و لذا روند حذف یا افزودن بخش‌های مختلف به آن به سادگی قابل انجام است.

عدم نیاز به حضور سربازان و نیروهای انسانی در این زره پوش و انجام اقدامات مختلف به صورت رباتیک باعث می‌شود تا تلفات نیروی انسانی نیز با استفاده از آن کاهش یابد. زره پوش یادشده ۱۲ هزار کیلوگرم وزن دارد و می‌تواند تا ۴۱۰۰ کیلوگرم بار حمل کند.

از جمله امکانات این زره پوش می‌توان به توپ ۳۰ میلیمتری، دوربین پانورامای ۳۶۰ درجه، دوربین‌های حرارتی و دید در شب و سیستم هوش مصنوعی کنترل و ناوبری و شناسایی اشاره کرد. البته به جای آن می‌توان سیستم‌های پرتاب گلوله و شلیک دیگری را نیز به کار گرفت. حمل این زره پوش و جابجایی سریع آن با هواپیماهای هرکولس سی ۱۴۰ ممکن است.

حداکثر سرعت این زره پوش به ۸۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد و در وضعیت حرکت معکوس این سرعت به ۵۰ کیلومتر در ساعت کاهش می‌یابد.