به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «قطع فوری» سومین فیلم مریم بحرالعلومی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مقابل دوربین آرش خلاقدوست رفت که با توجه به ساختار روایی مدنظر به‌صورت زمان واقعی، طبق برنامه‌ریزی و تمرین‌های صورت گرفته در ۲۰ جلسه فیلمبرداری خواهد شد.

سامان صفاری، افسانه کمالی، غزال نظر، علی کیان‌ارثی، محمدرسول صفری، یاسمن ترابی، سادیا جلالی‌پور، علی یعقوبی، احمدرضا معراجی، علی اردلان، آرمان درویش، رامینا حسینی، گلبرگ محمدی و روشنک عجمیان، با هنرمندی شقایق فراهانی و علی انصاریان، سیاوش چراغی‌پور، سوگل طهماسبی، ساسان کریمی، سید احمدحسینی و الهه منصوریان، گروه بازیگران این فیلم هستند.

فیلمنامه این فیلم اجتماعی که بر اساس طرحی از مریم بحرالعلومی، توسط او به طور مشترک با لیلا نیکزاد به نگارش درآمده، داستانی متفاوت در شبی پاییزی را روایت می‌کند که زمین لرزه‌ای تهران را می‌لرزاند.

«قطع فوری» سومین فیلم بلند مریم بحرالعلومی است که پیش از این با فیلم «پاسیو» سیمرغ بهترین کارگردانی بخش جلوه‌گاه شرق سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را دریافت کرده و با دومین فیلم خود «شهربانو» در سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

بحرالعلومی خود تهیه‌کنندگی «قطع فوری» را برعهده دارد و علیرضا کیان‌ارثی به عنوان مجری طرح و جانشین تولید با او همکاری می‌کند.