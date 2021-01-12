«محمد الحلبوسی» با هیأتی از حزب دموکرات کردستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق با هیأتی از حزب دموکرات کردستان در بغداد رایزنی کرد. دو طرف در جریان دیدار مذکور در خصوص آخرین تحولات سیاسی عراق بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، رئیس پارلمان عراق و اعضای هیأت حزب دموکرات کردستان همچنین به بحث و رایزنی در خصوص انتخابات پارلمانی زودهنگام پرداختند. این انتخابات قرار است در خردادماه آتی برگزار شود. پیشتر نیز اعضای حزب دموکرات کردستان با رئیس ائتلاف دولت قانون دیدار کرده بودند.

اخیراً «حسن ناظم» سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق گفته بود: دولت بغداد خواستار نظارت نهادهای بین المللی بر روند برگزاری انتخابات است تا بدین ترتیب، شفافیت آن تضمین شود. بنای ما این است که انتخابات به تأخیر نیفتد.

چندی پیش «فاضل جابر الفتلاوی» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق اعلام کرده بود که انتخابات این کشور در موعد مقرر برگزار خواهد شد. وی افزود: دولت بغداد باید انتخابات را در زمان مقرر برگزار کند و تغییری در این موعد رخ نداده است.

الفتلاوی ادامه داد: با وجود حرف و حدیث‌ها درباره موعد برگزاری انتخابات در عراق، این انتخابات در تاریخ ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) برگزار خواهد شد. وی بیان کرد: اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که هنوز به وقوع نپیوسته، به ویژه آنکه پارلمان عراق، قانون جدید انتخابات و تعدد حوزه‌ها را تصویب کرده است.

پیشتر هم «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق در جریان گفتگوی تلفنی با همتای سوئدی خود بیان کرده بود که بغداد خواهان نظارت شورای امنیت بر روند انتخابات در این کشور است. وی افزود: بغداد در نامه‌ای به شورای امنیت خواسته است تا جهت نظارت بر انتخابات پارلمانی سال آینده، ناظران خود را به عراق بفرستد.