به گزارش خبرگزاری مهر. نشست خبری آئین افتتاح «باشگاه نوآوری و فناوری» صبح امروز ۲۳ دی ماه در کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.

پیمان سرحدی رئیس این باشگاه با بیان اینکه طی ۱۵ سال اخیر که در حوزه فناوری‌های نوین در کشور فعالیت داریم و متوجه شده‌ایم خلأهایی در حوزه زیرساخت‌ها وجود دارد اظهار داشت: عمده این خلاءها در حوزه ارتباطات بین الملل و همکاری با سازمان‌های علمی بین المللی و همچنین ایجاد بسترهای بین المللی برای تجاری سازی است از این رو با توجه به ظرفیت‌های عظیم متخصصان و نخبگان ایرانی باید سازوکاری فراهم شود که این دستاوردها تجاری سازی و بین المللی شود.

وی افزود: پیمانه این اقدامات قرار گرفتن متخصصان و استارت آپ ها و شرکت‌های دانش بنیان در شبکه‌های بین المللی یونسکو برای انتقال تجربیات موفق و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

سرحدی ادامه داد: در این سال‌های اخیر که فعالیت پژوهشی داشتیم متوجه شدیم که متأسفانه استفاده کافی از ظرفیت‌های نوآوری کشور نشده است، ما از طریق یونسکو و ایجاد زیرساخت‌های بین‌المللی خواستیم که در پی رفع این نقص‌ها بر آییم از همین رو با کمک یونسکو باشگاه نوآوری و فناوری را ایجاد کردیم

وی در خصوص این باشگاه گفت: در این باشگاه سعی داریم تا از ظرفیت نخبگان در داخل ایران خارج از ایران استفاده کنیم‌. ما در پی این هستیم که تجربیات خودمان را در اینجا پیاده و شبکه‌ای بین نخبگان ایرانی و خارجی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ ها درباره مشکلات پیش روی پژوهشگران گفت: هنوز وقتی یک نفر می‌خواهد دانش فنی خود را ارزش‌گذاری کند موفق نمی‌شود این موضوع یکی از پروژه‌های اصلی ماست که می‌خواهیم آن را پیگیری کنیم.

سرحدی در ادامه بیان داشت: این باشگاه با هدف تمرکز بر استفاده از فناوری نوآورانه برای حل برخی از مبرم ترین نیازهای کشور، برای پیشرفت سریع‌تر با تکیه بر دانش متخصصان و نخبگان ایرانی در سراسر جهان، طراحی شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های اصلی باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو استفاده از فناوری نوظهور برای تحول در جامعه، صنایع و مراکز علمی است.

وی اظهار داشت: در این ساختار با استفاده از فناوری پیشرفته که در حال حاضر در دسترس است، مانند بلاکچین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، فین تک و علوم فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به چالش‌های اهداف توسعه پایدار با هدف استفاده از نوآوری‌های فناورانه برای حل مسائل علمی و صنعتی است.

سرحدی اضافه کرد ایجاد یک شبکه بین المللی و تأثیر گذار و همچنین ایجاد زیرساخت در حوزه نوآوری و فناوری نیازمند همکاری تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های فعال دولتی و خصوصی است و اگر به دنبال ساخت و آبادانی کشور هستیم باید همگی تکه‌های از یک پازل باشیم که این پازل نقشه ایران ماست.

رسول شاهسونی عضو هیأت رئیسه باشگاه نوآوری و فناوری در ادامه با بیان اینکه ما در باشگاه چند هدف مهم در حوزه تجاری سازی و بستر سازی برای نوآوری داریم و برای آن تلاش می‌کنیم گفت: ما نقص‌های بزرگی را در این حوزه می‌دیدیم برای مثال در اینکه بخواهیم از مسیر نوآوری به محصول برسیم دچار مشکل هستیم، در کشورهای دیگر یک پژوهشگر و صاحب ایده، صرفاً ایده خود را تولید می‌کند حتی دست نوشته‌های خود را ارائه می‌دهد و دیگر خودش پیگیر ثبت آنها نمی‌شود در آنجا افراد حقوقی هستند که اختراعات آنها را تشریح می‌کنند پس ما هم باید به سمت این سیستم روی بیاوریم، اجازه بدهیم یک پژوهشگر مسیر علمی خود را طی کند و ما در کنارش باشیم یعنی پژوهش و ایده او را به تولید برسانیم.

وی افزود: در نظر داریم در حوزه تجاری هم بتوانیم در خارج از کشور فعالیت کنیم تا بتوانیم تعاملات بین‌المللی را شکل بدهیم. امروزه شرکت‌های مختلفی از آلمان و آمریکا با هم همکاری می‌کنند چون تکنولوژی سرعت پیدا کرده است پس باید کمک کنیم پژوهشگران ما هم این سرعت را پیدا کنند.