به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، اداره آمار کرهجنوبی اعلام کرد صادرات این کشور در ۱۰ روز اول ژانویه به علت کاهش تعداد روزهای تجاری با سقوطی دو رقمی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته روبرو شده است.
صادرات که نیمی از اقتصاد صادرات محور کرهجنوبی را تشکیل میدهد در دوره ۱ تا ۱۰ ژانویه به ۱۱.۲ میلیارد دلار رسید که این میزان سقوطی ۱۵.۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان میدهد.
واردات کرهجنوبی هم در این بازه ۱۰ روزه ۲۲.۹ درصد سقوط کرده و به ۱۱.۸ میلیارد دلار رسید.
باید اشاره کرد که در این بازه تعداد روزهای تجاری ۱.۵ روز نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود و بنا بر این متوسط صادرات روزانه در واقع ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد هم داشته است.
در ماه نوامبر صادرات کرهجنوبی ۴ درصد رشد کرد و با ریکاوری تقاضای جهانی برای خرید کالاهای این کشور، در ماه دسامبر جهشی دو رقمی را به ثبت رساند.
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