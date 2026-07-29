امام جمعه چالدران: ائمه جمعه باید الگوی تقوا در گفتار و کردار باشند

حجتالاسلام سیفعلی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ۵ مرداد، روز نماز جمعه با تاکید بر اینکه ترویج تقوا مهمترین رسالت ائمه جمعه است، گفت: ائمه جمعه باید پیش از دعوت مردم به تقوا، در گفتار، رفتار و سبک زندگی فردی و اجتماعی خود الگوی عملی این اصل الهی باشند؛ چراکه رشد و تعالی جامعه در سایه تقوا محقق میشود.
امام جمعه چالدران آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه ائمه جمعه در تبیین معارف دینی اظهار کرد: رسالت اصلی امام جمعه، تبیین حقایق و آموزههای دینی است و تقوا یکی از مهمترین این آموزهها به شمار میرود. هر جامعهای به هر میزان از تقوا برخوردار باشد، همان اندازه مسیر رشد، تعالی و پیشرفت را طی خواهد کرد.
وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نیز نتیجه تقوا، اخلاص و رهبری حضرت امام خمینی(ره) بود؛ مردم با اعتماد به رهبری ایشان به ندای انقلاب لبیک گفتند و ثمرات آن تقوا همچنان در جامعه اسلامی استمرار دارد.
امام جمعه چالدران آذربایجان غربی با تأکید بر مسئولیت سنگین ائمه جمعه گفت: ائمه جمعه باید در عرصههای فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مروج و یادآور تقوا باشند و با رفتار و عملکرد خود مردم را به این فضیلت الهی دعوت کنند.
وی تصریح کرد: جامعهای که تقوا بر آن حاکم باشد، در برابر آسیبهای اخلاقی، اجتماعی و زیادهخواهیها مقاوم خواهد بود. نخستین عرصه مبارزه نیز مقابله با هوای نفس است و تنها با تقوا میتوان بر خواستههای نفسانی غلبه کرد.
حجتالاسلام محمدزاده خاطرنشان کرد: زیادهخواهی مستکبران در داخل و خارج از مرزها، ریشه در بیتقوایی دارد و هرگاه جامعه اسلامی با محوریت تقوا، ایمان و وحدت حرکت کند، توان مقابله با این تهدیدها را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ائمه معصومین(ع) مروجان حقیقی فرهنگ تقوا بودهاند، اظهار کرد: امروز نیز ائمه جمعه وظیفه دارند با تبیین آموزههای دینی، عمل به تقوا و جلب اعتماد مردم، این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنند.
خطیب جمعه چالدران آذربایجان غربی در پایان تأکید کرد: تقوا، معیار ارزشمندی انسانها نزد خداوند است و هرکس به جایگاه و منزلتی رسیده، آن را در سایه تقوا به دست آورده است. امیدواریم همه ما نیز در گفتار، کردار و عمل، از زمره متقین باشیم.
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