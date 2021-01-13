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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۴

رئیس اتاق اصناف بجنورد خبر داد

بازگشایی تالارهای بجنورد با ۳۰ درصد ظرفیت/ پروتکل‌ها رعایت شود

بازگشایی تالارهای بجنورد با ۳۰ درصد ظرفیت/ پروتکل‌ها رعایت شود

بجنورد-رئیس اتاق اصناف بجنورد از بازگشایی تالارها با ۳۰ درصد ظرفیت خبر داد و گفت: صرفا در مناطق زرد کرونایی تالارها فعال خواهند بود لذا تالارها و مردم پروتکل ها را رعایت کنند.

مهدی امیدوار در گفتگو با مهر اظهار کرد: طی هفته جاری تالارهای بجنورد می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند اما پیش از آن نیاز است در سامانه سلامت ثبت نام کنند.

رئیس اتاق اصناف بجنورد ادامه داد: تالارها مجاز هستند از ۳۰ درصد ظرفیت خود برای پذیرش میهمان استفاده کنند که این مسئله مطابق با تفاهم نامه اتاق اصناف ایران با وزارت بهداشت است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۵ تالار در بجنورد افزود: از متولیان می‌خواهیم پروتکل‌های اعلام شده را به صورت کامل رعایت کنند تا شاهد برخورد و تعطیلی دوباره نباشیم؛ همچنین مردم نیز مسائل بهداشتی را رعایت کنند تا کسب و کارها باری دیگر تعطیل نشود.

امیدوار در انتها تصریح کرد: طبق تصمیم گرفته شده تالارها فقط در شرایط زرد کرونایی فعال خواهند بود لذا اگر بجنورد باری دیگر از شرایط زرد به سمت قرمز برود، تالارها تعطیل خواهند شد.

کد مطلب 5121035

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