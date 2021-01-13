به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته خبری از دستگیری رئیس سابق و بازنشسته میراث فرهنگی آذربایجان شرقی و برخی مدیران سابق این اداره کل توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا طبق دستور مقام قضائی منتشر شد.

پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که این افراد به اتهام تبانی در معاملات دولتی و مشارکت در اختلاس توأم با جعل اسناد در زمان تصدی مسئولیت خود در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دستگیر شده‌اند.

علاوه بر مدیرکل سابق، معاون پشتیبانی و توسعه و ۴ نفر از مدیران میانی آن اداره کل نیز در خصوص این پرونده دستگیر شده‌اند و پرونده در مرحله تحقیقات قرار داد که پس اتمام جهت رسیدگی به دادسرا ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است طبق دستور قضائی تمامی متهمان دستگیر شده همچنان در بازداشت به سر می‌برند.