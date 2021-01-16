به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در خبری فوری اعلام کرد که «آرمین لاشت» جانشین مرکل در حزب حاکم آلمان شد.

آرمین لاشت، مسئول فعلی ایالت نوردراین-وستفالن، یکی از وفاداران آنگلا مرکل است.

لاشت ۵۹ ساله، همیشه از استراتژی مرکزگرایی که آنگلا مرکل به حزبش تحمیل کرده دفاع کرده است.

برای انتخاب جانشین مرکل، حزب محافظه کار اتحاد دموکرات مسیحی آلمان، کنگره خود را به صورت آنلاین برگزار کرد تا ۱۰۰۱ نماینده برای انتخاب رهبر قدرتمندترین حزب آلمان رأی دهند.

تصمیم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، به کنار کشیدن از رهبری حزب اتحادیه دموکراتیک مسیحی و خودداری از نامزدی برای صدراعظمی در سال ۲۰۲۱ به معنای آغاز عصر جدیدی در سیاست آلمان است.

مرکل پس از انتخابات پارلمانی بعدی که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، برای انتخاب مجدد برای هدایت دولت نامزد نخواهد شد.