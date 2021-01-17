۹۰۰ طرح مبارزه با مواد مخدر درچهارمحال و بختیاری اجرا شد

منوچهر امان الهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۹۰۰ طرح مبارزه با مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری در سالجاری اجرا شد، اظهار داشت: دستگیری خرده فروشان مواد مخدر از مهمترین اهداف نیروی انتظامی در سالجاری بوده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری دو هزار و ۷۰۰ توزیع کننده مواد مخدر در این استان دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کشف دو هزار و ۷۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری، تاکید کرد: بیشترین میزان مواد مخدر در محورهای ارتباطی استان کشف شده است.

وی تاکید کرد: بیشترین کشف مواد مخدر از نوع تریاک بوده است که در محورهای ارتباطی شهرستان‌های لردگان و بروجن کشف شده است.

طرح‌های مبارزه با مواد مخدر با جدیت در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طرح‌های مبارزه با مواد مخدر با جدیت در استان برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی مختلف در سطح استان است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: فرهنگ سازی و معرفی زیان‌های مصرف مواد مخدر در جامعه ضروری است.