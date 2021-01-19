افتتاح قطعه به قطعه جانِ ازنا - شازند را به لب رساند!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: محور ازنا - شازند به طول ۷۰ کیلومتر شهرستان ازنا را به استان مرکزی متصل می‌کند که بیش از ۳۵ کیلومتر از این محور در شهرستان ازنا واقع‌شده و هم‌اکنون چهار خطه شدن این محور به دلیل کمبود اعتبارات نیمه‌تمام باقی‌مانده است.

تکمیل ازنا - شازند در میان وعده‌ها

جاده ازنا - اراک در ابتدا باهدف ایجاد ارتباط محلی بین شهرستان‌های ازنا و شازند ایجاد شد اما بعدها به دلایل مختلف ازجمله مسیر هموار و کاهش زمان سفر تبدیل به یک جاده ترانزیتی شده است به‌گونه‌ای که اکثر وسایل نقلیه عبوری از آن خودروهای سنگین بوده و همواره شاهد وقوع تصادفات ناگوار در این محور هستیم.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آخرین وضعیت چهار خطه ازنا - شازند، بیان داشت: قسمتی از این پروژه در حوزه لرستان و ۳۴.۴ کیلومتر است که تاکنون ۱۱.۲ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و ۷.۵ کیلومتر آن در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

وحید کرم الهی، گفت: ۱۵.۷ کیلومتر از محور ازنا - شازند در حال ساخت است که در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

۹۵ میلیارد دیگر نیاز داریم

وی، اعلام کرد: اعتبار هزینه شده برای این چهار خطه تاکنون ۵۰ میلیارد تومان بوده و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل آن ۹۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بنابراین گزارش، با وجود اینکه طی سال‌های اخیر شاهد بهبود وضعیت راه‌ها و انجام طرح‌های چهار خطه به‌خصوص در استان لرستان بوده‌ایم اما چهار خطه شدن محور ازنا - شازند که از حدود ۹ سال قبل کلید خورده به دلیل کمبود اعتبار با سرعتی لاک‌پشتی در حال انجام است و همواره شاهد تصادفات زیادی در این محور هستیم.

این طرح از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است که از آن جمله کوتاه کردن مسیر ترانزیتی شمال - جنوب و نداشتن گردنه‌های صعب‌العبور است ضمن اینکه این محور تنها مسیر دسترسی مردم شهرستان ازنا به مرکز کشور است.

همین دلایل سبب شده تا شاهد تردد فراوان وسایل نقلیه سنگین از این محور باشیم اما در طرف مقابل عرض کم جاده باعث بروز تصادفات فراوان منجر به جرح و فوت در این جاده شده است که همین مسئله لزوم تسریع در تکمیل این طرح نیمه‌کاره را دوچندان کرده است.