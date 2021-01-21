بهای تمام شده شمش بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان است

نادر سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در قیمت‌های تمام شده فولاد باید به این مسئله توجه شود که قیمت‌های تمام شده در رابطه با شمش و محصول متفاوت بوده و این عدد بنگاه به بنگاه نیز ممکن است متفاوت باشد، اظهار داشت: مهم‌ترین بحث در قیمت تمام شده، سال در نظر گرفته شده به عنوان سال مبنای تعیین قیمت است برای مثال چنانچه سال ۱۳۹۷ مبنا قرار گیرد، می‌توان مدعی بود که قیمت تمام شده شمش ۴۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان بوده است چراکه دلار در آن برهه به طور متوسط ۴۲۰۰ تا ۵ هزار تومان داد و ستد می‌شد اما زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد یا بر اساس ارز سنا و ارز ترجیحی به بیش از ۲۰ هزار تومان رسید، متوسط قیمت تمام شده شمش در بازار ۹ تا ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

وی اظهار داشت: از منظر دیگر، زمانی که قیمت‌های جهانی مبنا و شاخص نرخ‌های داخلی در نظر گرفته می‌شود چنانچه فرض شود قیمت‌های جهانی ۵۰۰ دلار در هر تن باشد با فرض نرخ ارز ۲۰ هزار تومان و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در قیمت تمام شده از قبیل مواد اولیه، قطعات یدکی، نیروی انسانی و …، متوسط قیمت تمام شده شمش امروز ۹ تا ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خواهد بود. لذا شاید قیمت ۴ هزار تومان اعلام شده از سوی برخی نهادها و افراد متوسط سال ۹۶ و ۹۷ بوده یعنی زمانی که قیمت دلار کمتر از ۵ هزار تومان بوده است. از این رو به عقیده ما این نرخ به جهت بروز نبودن اطلاعات اولیه، کارشناسی شده در شرایط فعلی نبوده و یک اشتباه استراتژیک است که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

سناریوی دوم؛ بیان یک واقعیت قدیمی!

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد عنوان کرد: از سویی دیگر می‌توان به موضوع از منظر دیگری نیز نگاه کرد که قیمت ۴ هزار تومان اعلام شده، قیمت تمام شده تولید شمش فولاد خوزستان در سه ماهه امسال است که به سه ماهه پاییز تسری پیدا کرده است.

وی افزود: در مدت مذکور نرخ فروش این شرکت در بورس کالا ۴,۸۰۰ تومان بود و از سه ماهه اول امسال روند قیمت‌ها افزایشی شد و موضوع قیمت‌های دستوری و پایه مطرح شد. این موضوع که نرخ محاسبه شده تنها مربوط به فولاد خوزستان آن هم در سه ماهه اول سال بود، به مسئولان هم منتقل شد فلذا تسری قیمت تولید یک شرکت در یک مقطع زمانی مشخص، به شرایط حال حاضر تورمی غیر کارشناسی است؛ برای مثال قیمت تمام شده تولید ذوب آهن به عنوان یک تولیدکننده عمده شمش در کشور، ۹ هزار تومان است و بنابراین زمانی که دلار و سایر متغیرهای تولید افزایش پیدا می‌کند نمی‌توان انتظار داشت قیمت تمام شده بالا نرود. این مسئله را می‌توان یک شیطنت یا بیان یک «واقعیت قدیمی» دانست که ایجاد شبهه می‌کند و آثار آن بر بازار سرمایه مخرب و بعضاً جبران ناپذیر است.

وی ادامه داد: امروز قیمت قراضه و آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه تولید شمش با احتساب نرخ‌های جهانی، در بازار داخلی در محدوده ۹ هزار تومان دادوستد می‌شود. در یک برآورد کاشناسی از آنجا که قیمت سنگ آهن تابع قیمت شمش است با فرض شمش ١٢ هزار تومانی سهم قیمت سنگ در شمش حدود ٤٠٠٠ تومان درب معدن یا حدود ٤٤٠٠ درب کارخانه است. لذا سهم سنگ در بهای تمام شده کالای فروش رفته اکنون ٣٨ درصد است بماند که متوسط قیمت فروش ٩ ماهه شمش داخلی برای فولاد خوزستان ٦٩٧٠ تومان بوده است.

سقوط ۳۰۰ هزار واحدی شاخص با یک تلاش

سلیمانی با اشاره به شیوه نامه فولاد و تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر حمایت و اجرای صحیح شیوه نامه از سوی فعالان بازار گفت: ستاد اقتصادی دولت به تشکل‌ها نیز اعلام کرده که مطابق شیوه نامه فولاد عمل کنند. در شیوه نامه مبنای قیمت گذاری ۸۰ درصد قیمت جهانی شمش در نظر گرفته شده پس ادعای برخی گروه‌ها بر رانت فولادی‌ها مبنای کارشناسی ندارد. از نظر کارشناسی زمانی که در بازار تجاری وارد می‌شویم مبنای قیمت کشف شده در بورس بر اساس نرخ‌های جهانی است، بنابراین شیوه نامه الگوی خود را از بازارهای جهانی گرفته و عرضه‌ها در بورس بر مبنای همان صورت می‌گیرد.