به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوم مرحله نیمه‌نهایی سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، ۱۵ شرکت‌کننده از کشورهای بنگلادش، تایلند، چاد، عراق، کامرون، لبنان، موریتانی، نیجریه، سوئد، عراق، قرقیزستان، مصر و هلند در بخش ترتیل و ۷ شرکت‌کننده از کشورهای لیبی، روسیه، کامرون، گامبیا، مصر، عراق و آمریکا در بخش حفظ کل به رقابت با هم می‌پردازند.

گفتنی است، مرحله نیمه‌نهایی سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران که به‌صورت مجازی برگزار می‌شود از سه‌شنبه، ۳۰ دی‌ماه آغاز شده و تا دوم بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، ۱۲۰ شرکت‌کننده از ۷۰ کشور به رقابت با هم می‌پردازند.