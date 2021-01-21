  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۶

مرحله نیمه‌نهایی سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن؛

رقابت ۲۲شرکت‌کننده خارجی مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بین المللی قرآن

رقابت ۲۲شرکت‌کننده خارجی مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بین المللی قرآن

روز دوم مرحله نیمه‌نهایی سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران با رقابت ۲۲ شرکت‌کننده خارجی در بخش‌های ترتیل و حفظ کل آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز دوم مرحله نیمه‌نهایی سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، ۱۵ شرکت‌کننده از کشورهای بنگلادش، تایلند، چاد، عراق، کامرون، لبنان، موریتانی، نیجریه، سوئد، عراق، قرقیزستان، مصر و هلند در بخش ترتیل و ۷ شرکت‌کننده از کشورهای لیبی، روسیه، کامرون، گامبیا، مصر، عراق و آمریکا در بخش حفظ کل به رقابت با هم می‌پردازند.

گفتنی است، مرحله نیمه‌نهایی سی‌وهفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران که به‌صورت مجازی برگزار می‌شود از سه‌شنبه، ۳۰ دی‌ماه آغاز شده و تا دوم بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، ۱۲۰ شرکت‌کننده از ۷۰ کشور به رقابت با هم می‌پردازند.

کد مطلب 5126783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها