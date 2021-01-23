محمد تابع: لایحه استخدام قهرمانان پارالمپیکی هنوز ابلاغ نشده است

محمد تابع در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه آئین نامه استخدام قهرمانان ورزشی دستخوش تغییراتی به نفع پارالمپیکیها شده است، گفت: پیش از این استخدام قهرمانان پارالمپیک - نفر اول در رشته انفرادی و همچنین تمامی نفرات در رشتههای گروهی - تنها شامل فرزندان آنها میشد اما به موجب اصلاح صورت گرفته از این پس خودِ قهرمانان پارالمپیک هم میتوانند از این مزیت بهره مند شوند.
وی ادامه داد: اصلاح صورت گرفته در آئین نامه جذب و استخدام قهرمانان پارالمپیکی تنها محدود به همین مورد است و کماکان در مورد نفرات دوم و سوم بازیهای پارالمپیک یا قهرمانان بازیهای پاراآسیایی هیچ امتیازی برای استخدام شدن در نظر گرفته نشده است. با این حال همین اصلاح صورت گرفته هم میتواند گام بزرگی در جهت حفظ منافع قهرمانان پارالمپیک باشد اگرچه هنوز ابلاغی به دست ما نرسیده است.
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: بیش از ۴۰ روز از تصویب لایحه استخدام قهرمانان پارالمپیک در دستگاههای اجرایی میگذرد اما هنوز این لایحه به کمیته ابلاغ نشده است و تا زمانی هم که ابلاغی صورت نگیرد نمیتوان از آن به عنوان ملاکی برای اجرا استفاده کرد.
وی در مورد چرایی تاخیر در لایحه مصوب استخدام قهرمانان پارالمپیک گفت: مشخص نیست دلیل این تاخیر چیست. هیات دولت این لایحه را تصویب کرده و این یعنی اینکه مشکلی در رابطه با آن وجود ندارد اما اینکه چرا هنوز ابلاغ نشده، مبهم است. احتمال دارد در یک مرحله قبل از ابلاغ مشکلاتی ایجاد شده باشد. کمیته ملی پارالمپیک پیگیر است تا موضوع را به نتیجه برساند به خصوص اینکه بازیهای پارالمپیک را در پیش داریم و از آن میتوانیم برای قهرمانان این دوره استفاده کنیم.
تابع همچنین در مورد بودجه ویژه برای بازیهای پارالمپیک گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری ویژه بازیهای پارالمپیک در نظر گرفته نشده بود اما درخواست خود را برای لحاظ کردن چنین بودجهای در لایحه مصوب ارائه کردهایم. اینطور اعلام شده که رقمی ویژه پارالمپیک اختصاص داده شده اما اینکه مبلغ و میزان آن چقدر است اصلاً مشخص نیست.
دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک همچنین در مورد کمیسیون ورزشکاران که اولین دوره انتخابات آن چهارشنبه گذشته انجام شد، گفت: با برگزاری این انتخابات ترکیب ۹ نفره کمیسیون ورزشکاران مشخص شد. به زودی باید با حضور کامل اعضای منتخب، انتخابات داخلی کمیسیون را برگزار کنیم تا رئیس و دبیر و دیگر متصدیان کرسیهای پیش بینی شده مشخص شوند. برای تعیین زمان انتخابات داخلی بر اساس برنامه اردویی اعضای منتخب تصمیم گیری میکنیم.
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