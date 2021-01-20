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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۰:۴۸

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز خوزستان:

خوزستان بیشترین مدارس سنگی و خطرساز را در کشور دارد

خوزستان بیشترین مدارس سنگی و خطرساز را در کشور دارد

اهواز- رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز خوزستان گفت: استان خوزستان بیشترین مدارس سنگی، خطرساز و عشایری را در کشور دارد که به طور عمده این مدارس مقاوم نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، زیبا صالح پور شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با حضور «فاطمه مهاجرانی» معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور و رؤسای آموزش و پرورش خوزستان، اظهار کرد: در سال‌های گذشته برخی پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان خوزستان با کمک خیران مدرسه‌ساز تکمیل شدند.

وی افزود: تمام پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت اجرا قرار دادیم که کار آنها یا به اتمام رسیده و یا در آینده‌ای نزدیک تکمیل می‌شوند.

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز خوزستان تصریح کرد: استان خوزستان بیشترین مدارس سنگی، خطرساز و عشایری را در کشور دارد که به طور عمده این مدارس مقاوم نبودند؛ لذا حضور در چنین مدارسی اصلاً زیبنده و شایسته دانش آموزان جمهوری اسلامی نیست.

صالح پور با ابراز امیدواری از اینکه در آینده‌ای نزدیک جشن برچیدن مدارس روستایی ناایمن، سنگی و عشایری در این استان برگزار شود، یادآور شد: در این راستا جمع آوری چنین مدارسی در اولویت قرار گرفت که ساخت یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس در قالب مدارس عشایری را برنامه‌ریزی کرده و در این بخش نیز با استقبال خیران مواجه شدیم.

وی عنوان کرد: در مرکز استان خوزستان نیز مناطق کم برخورداری وجود دارد که باید توجه و نگاه ویژه‌ای به تمامی مناطق کم برخوردار در اولویت سازمان نوسازی مدارس خوزستان و مجمع خیران مدرسه‌ساز این استان باشد.

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز خوزستان با اشاره به اینکه خیران عنایت خاصی به استان خوزستان دارند و در تعهدات خیران نیز افتخار رتبه بالای کشوری را داریم، ادامه داد: در پویش‌های «آجر به آجر» و «من مادرم و بچه‌های ایران فرزند من» این استان خیلی خوب توانست از قابلیت‌های خیران استفاده کند؛ با فاصله و اختلاف بسیار زیاد از استان‌های دیگر رتبه اول کشور را در این پویش داریم که این امر جز در سایه همدلی اداره کل نوسازی، مدیران آموزش و پرورش، مجمع خیران مدرسه‌ساز، اولیا و دانش آموزان محقق نمی‌شد.

صالح پور در پایان با اشاره به اینکه با ساخت مدارس مختلف از سوی خیران مدرسه‌ساز قطعاً فرهنگ ایثار، مشارکت و همدلی در جامعه ترویج پیدا می‌کند، بیان کرد: نزدیک به ۴۳ هزار نفر مشارکت‌کننده در پویش «من مادرم و بچه‌های ایران فرزند من» برای همکاری در زمینه ساخت مدارس در خوزستان داریم که این امر جز در سایه همدلی و هماهنگی مدیران دلسوز آموزش و پرورش محقق نمی‌شد.

کد مطلب 5127131

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