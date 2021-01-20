خوزستان بیشترین مدارس سنگی و خطرساز را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زیبا صالح پور شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با حضور «فاطمه مهاجرانی» معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور و رؤسای آموزش و پرورش خوزستان، اظهار کرد: در سال‌های گذشته برخی پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان خوزستان با کمک خیران مدرسه‌ساز تکمیل شدند.

وی افزود: تمام پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت اجرا قرار دادیم که کار آنها یا به اتمام رسیده و یا در آینده‌ای نزدیک تکمیل می‌شوند.

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز خوزستان تصریح کرد: استان خوزستان بیشترین مدارس سنگی، خطرساز و عشایری را در کشور دارد که به طور عمده این مدارس مقاوم نبودند؛ لذا حضور در چنین مدارسی اصلاً زیبنده و شایسته دانش آموزان جمهوری اسلامی نیست.

صالح پور با ابراز امیدواری از اینکه در آینده‌ای نزدیک جشن برچیدن مدارس روستایی ناایمن، سنگی و عشایری در این استان برگزار شود، یادآور شد: در این راستا جمع آوری چنین مدارسی در اولویت قرار گرفت که ساخت یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس در قالب مدارس عشایری را برنامه‌ریزی کرده و در این بخش نیز با استقبال خیران مواجه شدیم.

وی عنوان کرد: در مرکز استان خوزستان نیز مناطق کم برخورداری وجود دارد که باید توجه و نگاه ویژه‌ای به تمامی مناطق کم برخوردار در اولویت سازمان نوسازی مدارس خوزستان و مجمع خیران مدرسه‌ساز این استان باشد.

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز خوزستان با اشاره به اینکه خیران عنایت خاصی به استان خوزستان دارند و در تعهدات خیران نیز افتخار رتبه بالای کشوری را داریم، ادامه داد: در پویش‌های «آجر به آجر» و «من مادرم و بچه‌های ایران فرزند من» این استان خیلی خوب توانست از قابلیت‌های خیران استفاده کند؛ با فاصله و اختلاف بسیار زیاد از استان‌های دیگر رتبه اول کشور را در این پویش داریم که این امر جز در سایه همدلی اداره کل نوسازی، مدیران آموزش و پرورش، مجمع خیران مدرسه‌ساز، اولیا و دانش آموزان محقق نمی‌شد.

صالح پور در پایان با اشاره به اینکه با ساخت مدارس مختلف از سوی خیران مدرسه‌ساز قطعاً فرهنگ ایثار، مشارکت و همدلی در جامعه ترویج پیدا می‌کند، بیان کرد: نزدیک به ۴۳ هزار نفر مشارکت‌کننده در پویش «من مادرم و بچه‌های ایران فرزند من» برای همکاری در زمینه ساخت مدارس در خوزستان داریم که این امر جز در سایه همدلی و هماهنگی مدیران دلسوز آموزش و پرورش محقق نمی‌شد.