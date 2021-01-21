کارمان با تو تمام نشده است/ دادگاه و زندان در انتظارت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، در حالی که دونالد ترامپ داشت برای آخرین بار کاخ سفید را ترک می‌کرد، مایکل مور فیلمساز سخنان خداحافظی‌اش را در توییتر برای او فرستاد.

این مستندساز برنده جایزه اسکار نوشت: «او همین حالا کاخ سفید را برای همیشه ترک کرده است. ما مردم او را بیرون انداختیم.»

او اضافه کرد: «او بر فراز خرابی‌هایی که خلق کرده پرواز می‌کند و این در حالی است که می‌داند کارمان با او تمام نشده. دادگاه. محکومیت. زندان. او باید سزای اعمالش را بدهد و این نخستین بار خواهد بود که این اتفاق برایش می‌افتد.»

انتظار می‌رود سنای آمریکا به زودی دادگاه استیضاح ترامپ را حتی با وجود تمام شدن دوران ریاست‌جمهوری او برگزار کند و نتیجه نهایی می‌تواند به این معنی باشد که وی دیگر نتواند رییس‌جمهور شود.

این فیلمساز همچنین در هنگام آخرین سخنرانی ترامپ توییت کرده بود: «ترامپ! ساکت شو! برو بیرون! بازنده! بزرگ‌ترین بازنده تاریخ! زندان فدرال. ۳ غذای خوب در روز.»

مور حالا همچنین می‌تواند نفسی راحت بکشد چون یکی از پیش‌بینی‌هایش به حقیقت نپیوست.

او در مصاحبه‌ای در دسامبر گفته بود که با توجه به شواهدی که از ایالت‌های کلیدی دیده، «اگر همین امروز رای‌گیری برگزار شود من باور دارم که او برنده ایالت‌های الکترال مورد نیاز خواهد شد چون با توجه به زندگی کردن خودم در آن‌ها به شما می‌گویم که درجه حمایت از او ذره‌ای کم نشده است.»

او گفته بود: «در حقیقت، به نظرم حالا بیش از همیشه هار شده چون حالا آن‌ها نگران هستند. آن‌ها نگران هستند که او ممکن است ببازد چون رفتارش را دیده‌اند. بنابراین در ذائقه خود برای دونالد ترامپ سیری‌ناپذیرتر هستند و این خبر بدی است.»

مور در مستند سال ۲۰۰۸ خود با عنوان «فارنهایت ۹/۱۱» که برعکس مستند برنده جایزه نخل طلای کن «فارنهایت ۹/۱۱» بود، تشابه‌هایی بین ظهور آدولف هیتلر و دونالد ترامپ به نمایش گذاشت و ترامپ را تهدیدی بزرگ برای دموکراسی خواند.