به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، هدایت الله اصغری اظهار کرد: در راستای رعایت مسائل بهداشتی، تمامی مرغداران از سازمان دامپزشکی، پروانه بهداشتی و برای تولید نیز، از وزارت جهاد کشاورزی، پروانه بهره‌برداری دریافت می‌کنند و مجازند بر مبنای دو پروانه خود، به شکل فله و یا بسته بندی محصول خود را عرضه کنند.

اصغری گفت: اگر مرغدار را مجاب کنیم که محصول تولیدی خود را جهت بسته بندی در اختیار واحد دیگری قرار دهد و حق عرضه تخم مرغ فله‌ای را از او بگیریم، واسطه جدیدی برای توزیع تخم مرغ تراشیده‌ایم که اقدام درستی نیست.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور افزود: این روزها که مردم از نظر اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارند و تخم مرغ محصول جایگزین بسیاری از مواد پروتئینی در سفره مردم محسوب می‌شود، باید از اقداماتی که موجب بالا رفتن قیمت این محصول می‌شوند جلوگیری کرد.

اصغری گفت: اینکه گفته می‌شود تخم مرغ‌ها به لحاظ کیفی با هم متفاوتند و باید کلاس بندی شوند، کاملاً غلط است.

وی ادامه داد: تخم مرغ بر اساس سن مرغ ممکن است ریز یا درشت باشد که این تنها تفاوت تخم‌مرغ‌ها با یکدیگر است.

اصغری افزود: خوشبختانه امروز مرغداران ما به سطحی از علم و دانش رسیده‌اند که در مرغداری‌ها تخم مرغ‌های شکسته یا کثیف را در غالب محصول صنعتی به فروش می‌رسانند و به این ترتیب اگرچه تخم مرغ‌هایی که از درب مرغداری خارج می‌شوند ممکن است تفاوت وزنی داشته باشند،، اما از لحاظ کیفیت هیچ تفاوتی ندارند.