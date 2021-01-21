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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۵۴

گردانهای حزب الله عراق : 

بن سلمان بهای خون بیگناهان را می دهد

بن سلمان بهای خون بیگناهان را می دهد

گردانهای حزب الله عراق در بیانیه ای آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی را مسئول بمب گذاری امروز بغداد دانست و به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی درباره بازی با آتش هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های حزب الله عراق اعلام کرد که محور شررارت صهیونیستی-آمریکایی و سعودی روش‌های جنایتکارانه خود را از سر گرفته اند.

گردان‌های حزب الله عراق همچنین اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی «هزینه تصمیم ریختن خون مردم بی گناه را پرداخت خواهد کرد».

تیپ‌های حزب الله در بیانیه‌ای با اشاره به همزمانی وقوع جنایت (بمب گذاری‌های انتحاری در بغداد) با روی کار آمدن بایدن اعلام کرد که محور شرارت برای به زانو درآوردن مردم ما در تلاش است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما آنچه را که قبلاً در مورد تصمیم محمد بن سلمان برای از سرگیری حمایت از اجرای عملیات جنایتکارانه گفتیم، متذکر می‌شویم و به شاهزاده سعودی هشدار دادیم که با آتش بازی نکند زیرا این امر به کشور آنها گسترش می‌یابد و تاج و تخت آنها را می‌سوزاند.

کد مطلب 5127703
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
      2 0
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      انشا اله
    • Ali IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
      0 0
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      بایدانتقام گرفته شود
      • شاعرعاشورائی‌‌شکراله‌شکری‌اردبیل AE ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
        0 0
        مرگ‌برآمریکا
    • علیرضا IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
      0 0
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      انشاالله و تعالی امیدوارم در یک روز بسیار نزدیک امت مسلمان به تاج و تخت خناسان و عیاشان سعودی هجوم برده و هم پیمان رژیم نحس صهیونیستی را از روی زمین ریشه کن کرده تا امت اسلامی و مسلمان در صلح و آرامش نفس راحتی بکشند انشاالله و تعالی
    • محسن IR ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
      0 0
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      بهترین راه برای امنیت عراق واگذاری امنیت عراق به نیروهای حشدالشعبی وسپاه قدس است همانگونه که قبلا سپاه قدس عراق راازدست داعش نجات داد

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