بن سلمان بهای خون بیگناهان را می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های حزب الله عراق اعلام کرد که محور شررارت صهیونیستی-آمریکایی و سعودی روش‌های جنایتکارانه خود را از سر گرفته اند.

گردان‌های حزب الله عراق همچنین اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی «هزینه تصمیم ریختن خون مردم بی گناه را پرداخت خواهد کرد».

تیپ‌های حزب الله در بیانیه‌ای با اشاره به همزمانی وقوع جنایت (بمب گذاری‌های انتحاری در بغداد) با روی کار آمدن بایدن اعلام کرد که محور شرارت برای به زانو درآوردن مردم ما در تلاش است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما آنچه را که قبلاً در مورد تصمیم محمد بن سلمان برای از سرگیری حمایت از اجرای عملیات جنایتکارانه گفتیم، متذکر می‌شویم و به شاهزاده سعودی هشدار دادیم که با آتش بازی نکند زیرا این امر به کشور آنها گسترش می‌یابد و تاج و تخت آنها را می‌سوزاند.