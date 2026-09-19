به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در روزهایی که مفهوم جانفدایی و ایستادگی برای ایران بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، مؤسسه حقوقی مجد وکیلالرعایا با ارائه طرحی ویژه، شرایط متفاوتی را برای دسترسی جانفداهای ایران به خدمات حقوقی در نظر گرفته است.
مسعود جوکار درزی، مدیرعامل مؤسسه حقوقی مجد وکیلالرعایا و حقوقدان برتر سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲در کل کشور، از ارائه مشاوره حقوقی رایگان و تخفیف ۴۰ درصدی در پذیرش وکالت پروندهها برای جانفداهای ایران خبر داد.
بر اساس این طرح، جانفداهای ایران میتوانند برای بررسی مسائل و مشکلات حقوقی خود از مشاوره حقوقی رایگان بهرهمند شوند و در صورت نیاز به پیگیری پرونده از طریق خدمات وکالتی، از ۴۰ درصد تخفیف در پذیرش وکالت برخوردار شوند.
مسعود جوکار درزی این حقوقدان برتر، هدف از ارائه این خدمات را تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی حقوقی و فراهم کردن امکان دریافت مشاوره پیش از اتخاذ تصمیم درباره نحوه پیگیری مسائل حقوقی و قضایی عنوان کرد.
وی بهعنوان حقوقدان، بر اهمیت آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خود تأکید کرد و گفت بسیاری از مسائل حقوقی پیش از آنکه به یک فرآیند پیچیده قضایی تبدیل شوند، نیازمند دریافت مشاوره صحیح و تخصصی هستند.
مدیرعامل مؤسسه حقوقی مجد وکیلالرعایا افزود: در این طرح تلاش شده است امکان دریافت مشاوره اولیه بدون هزینه برای جانفداهای ایران فراهم شود و در صورت نیاز به پذیرش وکالت نیز تخفیف ۴۰ درصدی در نظر گرفته شود.
بر اساس این طرح، متقاضیان میتوانند ابتدا موضوع و شرایط پرونده خود را با مجموعه حقوقی مطرح کرده و از مشاوره اولیه رایگان استفاده کنند. پس از بررسی موضوع و در صورت نیاز به پذیرش وکالت، امکان استفاده از تخفیف ۴۰ درصدی در پذیرش پرونده فراهم خواهد بود.
با توجه به اینکه در این مجموعه حقوقی بهترین وکلای متخصص کشور حضور دارند به این ترتیب موضوعات مختلف حقوقی را پوشش می دهند و متقاضیان میتوانند برای اطلاع از جزئیات طرح، شرایط استفاده از خدمات و دریافت مشاوره با مؤسسه حقوقی مجدد وکیلالرعایا در ارتباط باشند.
گزیده ای از سوابق مسعود جوکار درزی
نماینده و مشاور حقوقی بسیاری از ارگان های سیاسی کشور اعم از:
۱.معاونت پارلمانی رئیسجمهور
۲.معاونت تقنینی رئیسجمهور
۳.مرکز استراتژیک خاورمیانه
۴.بنیاد سعدی به ریاست دکتر حدادعادل
۵.دبیر کل حقوقی و انضباطی و عضویت عالی ارشد هئیت رئیسه در سه کنفدراسیون ورزش های همگانی جهانی(تافیسا، ایمارو،ایمارو اسپرت)از قاره آسیا در جهان
۶.حقوقدان برتر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کشور
۷. مدیرعامل موسسه حقوقی مجد وکیلالرعایا
راههای ارتباطی
مؤسسه حقوقی مجدد وکیلالرعایا
تلفن: ۰۲۱_۷۷۸۸۶۴۳۷
تلفن: ۰۲۱_۷۷۷۲۸۹۳۲
وبسایت: www.majdvakil.com
ایمیل: info@majdvakil.com
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