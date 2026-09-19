پذیرش اجتماعی «جهاد تبیین» پس از جنگ افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان بعداظهر شنبه در نشست قرارگاه ملی «جهاد تبیین» با اشاره به اهمیت راهبردی تبیین اظهار کرد: مسئله تبیین همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر بوده است، اما شرایط کنونی و هجمه‌های دشمن فرصت مناسبی ایجاد کرده تا با برنامه‌ریزی دقیق، این موضوع در نسل‌های مختلف به شکل صحیح نهادینه شود.

وی افزود: پیش از این، انحراف افکار عمومی از سوی تریبون‌های ضدنظام و جبهه استکبار می‌توانست در بخشی از جامعه چالش‌هایی ایجاد کند، اما امروز با روشن‌تر شدن ماهیت دشمن برای مردم، بستر اجتماعی برای پذیرش موضوعات کلان انقلاب اسلامی نسبت به گذشته تغییر کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد پذیرش اجتماعی و بستر جامعه برای مقوله «جهاد تبیین» پس از جنگ‌های ترکیبی دشمن، بسیار بیشتر و عمیق‌تر از گذشته شده و باید از این ظرفیت برای برنامه‌ریزی فرهنگی و تبیینی استفاده کرد.

درخشان با اشاره به ظرفیت‌های هنری استان در حوزه تبیین گفت: هفته گذشته در جشنواره ملی تئاتر خیابانی امام رضا (ع) شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از آثار تولیدی هنرمندان به صورت خودجوش به سمت مفاهیم مرتبط با شرایط پس از جنگ و تبیین حقایق حرکت کرده بود.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد هنرمندانی که دل در گرو انقلاب دارند، در تولیدات هنری خود نیز با ضرورت‌های تبیینی جامعه همراه شده‌اند و هنر می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای انتقال مفاهیم و واقعیت‌ها به جامعه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح بخشی از اقدامات این اداره کل در حوزه تبیین عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های عکس با موضوع میادین دفاع مقدس جمهوری اسلامی، تولید فیلم‌های کوتاه و حمایت از تألیف کتاب در این حوزه، بخشی از اقدامات انجام‌شده است که می‌تواند به عنوان دستاوردهای فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد.

درخشان بر ضرورت پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای در حوزه فرهنگی و تبیینی تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به خروجی بهتر و نمایان‌تر، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم‌تر و ساختارمندتر و همچنین هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی هستیم.

وی اضافه کرد: فعالیت‌های حوزه «جهاد تبیین» در استان باید در یک مسیر واحد و اثرگذار قرار گیرد تا ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دستگاه‌ها در کنار یکدیگر به نتیجه مطلوب‌تری برسد.