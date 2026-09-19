علی مبارکی با قراردادی ۲ ساله با چوارقونه به توافق رسید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، علی مبارکی، هافبک دفاعی ایرانی و کاپیتان تیم چوارقورنه عراق، یکی از بازیکنانی است که طی سالهای اخیر حضور موفقی در فوتبال این کشور داشته است. مبارکی که سابقه بازی در تیمهایی همچون ملوان بندرانزلی، سپاهان اصفهان و تراکتور را در کارنامه دارد، حالا قرارداد خود با چوارقورنه را برای دو فصل دیگر تمدید کرده است. او با وجود داشتن پیشنهادهایی از چند تیم عراقی و باشگاههایی از کشورهای عربی، تصمیم گرفت همچنان در عراق و در جمع خانواده چوارقورنه به فوتبالش ادامه دهد. مبارکی درباره تمدید قرارداد، شرایط فوتبال عراق، هواداران چوارقورنه و اهدافش برای فصلهای آینده صحبت کرده است.
درباره تمدید قرارداد دوسالهتان با چوارقورنه صحبت کنید. چه چیزی باعث شد تصمیم به ادامه همکاری بگیرید؟
خوشحالم که توانستم قراردادم را برای دو سال دیگر تمدید کنم. در این چند سال شرایط خوبی در چوارقورنه داشتهام و احساس میکنم اینجا برای ادامه مسیر فوتبالیام شرایط مناسبی وجود دارد. مجموعه باشگاه به من اعتماد دارد و من هم دوست داشتم این همکاری ادامه پیدا کند.
چند سال است در فوتبال عراق حضور دارید. ارزیابی شما از شرایط این لیگ چیست؟
فوتبال عراق را دوست دارم و طی سالهایی که اینجا بودهام، تجربه بسیار خوبی به دست آوردهام. سطح مسابقات قابل قبول است و رقابت در لیگ جدی دنبال میشود. امکاناتی که در اختیار تیمها قرار میگیرد نیز برای من مناسب بوده و از شرایط کلی رضایت دارم.
چوارقورنه چه تفاوتی با تیمهایی دارد که پیش از این در آنها بازی کردهاید؟
مهمترین مسئله برای من ارتباط خوبی است که با باشگاه و هواداران دارم. اینجا احساس میکنم بخشی از خانواده تیم هستم. همین موضوع باعث شده با انگیزه بیشتری برای چوارقورنه بازی کنم.
درباره هواداران چوارقورنه چه صحبتی دارید؟
هواداران این تیم را واقعاً دوست دارم. آنها در شرایط مختلف از تیم حمایت کردهاند و همیشه انرژی زیادی به بازیکنان میدهند. از همه آنها بابت حمایتهایشان تشکر میکنم و امیدوارم بتوانیم در فصلهای آینده جواب محبتشان را با نتایج خوب بدهیم.
کاپیتانی چوارقورنه چه حسی برای شما دارد؟
کاپیتانی برای من افتخار بزرگی است و البته مسئولیت زیادی هم دارد. وقتی بازوبند کاپیتانی را میبندید، باید بیشتر از همیشه برای تیم تلاش کنید و در داخل و خارج زمین الگو باشید. سعی میکنم این مسئولیت را به بهترین شکل انجام بدهم.
حضور طولانیمدت شما در عراق نشان میدهد که با فوتبال این کشور به خوبی کنار آمدهاید. درست است؟
بله، دقیقاً. وقتی چند سال در یک کشور و لیگ بازی میکنید، با شرایط فوتبال، فرهنگ مسابقات و فضای تیمها بیشتر آشنا میشوید. من هم به مرور توانستم خودم را با شرایط فوتبال عراق وفق بدهم و از حضور در اینجا رضایت دارم.
مهمترین افتخار شما در دوران حضورتان در عراق چه بوده است؟
هر موفقیتی که با تیم به دست آوردهام برایم ارزشمند است. نایب قهرمانی جام حذفی عراق با چوارقورنه یکی از اتفاقات مهم دوران حضورم در این کشور بود. همچنین انتخاب به عنوان یکی از هافبکهای دفاعی برتر لیگ عراق برایم انگیزه زیادی ایجاد کرد.
برای دو فصل آینده چه هدفی دارید؟
هدف اصلی من این است که با چوارقورنه فصلهای موفقی داشته باشیم. میخواهیم برای رسیدن به بهترین جایگاه تلاش کنیم و اگر شرایط فراهم شود، برای کسب جام بجنگیم. شخصاً هم دوست دارم همچنان در بالاترین سطح آمادگی باشم و به تیم کمک کنم.
پیشنهاد های از لشرطه عراق به علی مبارکی رسیده است ولی توافق نهایی بین مبارکی باشگاه اتفاق نیفتاد.
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