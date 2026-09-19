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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

ساخت ۸۰ مدرسه در شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفت

ساخت ۸۰ مدرسه در شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفت

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی گفت: در همین راستا، ساخت ۸۰ مدرسه در برنامه‌های این شرکت پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: طی دو سال اخیر و همزمان با اجرای طرح‌های تأمین مسکن، توسعه زیرساخت‌های روبنایی، به‌ویژه فضاهای آموزشی، با جدیت دنبال شده و با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط دشوار اقتصادی، تأمین و هدایت منابع برای تکمیل مدارس در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، تأمین زمین، احداث، تکمیل و تجهیز مدارس در شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفته و ساخت ۸۰ مدرسه در برنامه‌های شرکت پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی و با هدف ارتقای کیفیت زندگی و فراهم‌کردن محیط مناسب برای تحصیل فرزندان ساکنان شهرهای جدید دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به توسعه این شهرها تصریح کرد: توسعه شهرهای جدید نباید صرفاً به ساخت واحدهای مسکونی محدود شود، بلکه تأمین همزمان مدرسه، مراکز درمانی، فضاهای فرهنگی و سایر خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز متناسب با روند جمعیت‌پذیری، از الزامات توسعه پایدار شهری است.

وی ادامه داد: شرکت عمران شهرهای جدید تلاش دارد با تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی، بخشی از نیازهای زیرساختی ساکنان شهرهای جدید را پاسخ دهد و شرایط مناسب‌تری برای حضور دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی، سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان ایران و بخشی از مسئولیت ملی در مسیر تحقق عدالت آموزشی است و این موضوع با جدیت در شهرهای جدید دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6951519
زهره آقاجانی

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