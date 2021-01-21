به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله طاهرخانی پنجشنبه شب در نشست خبری در شهر جدید عالی‌شهر اظهار داشت: در راستای توسعه شهرهای جدید تلاش‌های خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی در دست اجرا است.

وی از احداث ۱۱ شهر جدید در سطح کشور خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر ایجاد شهرهای جدید در کنار کلان‌شهرها، در کنار مراکز اشتغال نیز شهرهای جدید ایجاد می‌شود که می‌تواند به ایجاد شهر تیس در کنار چابهار اشاره کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از ایجاد شهر جدید نایبند در جوار عسلویه خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور اسکان جمعیت در این شهر جدید، امکانات و زیرساخت‌های لازم در این منطقه ایجاد می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور افزود: برای اجرای شبکه حمل و نقل ریلی برای مسیر شهر جدید عالی‌شهر بوشهر ایجاد زیرساخت مترو بسیار پرهزینه و دشوار است و باید منتظر ماند تا مطالعات مربوط به استعلام‌های بوشهر در حوزه ریل استخراج شود.

وی با اشاره به اینکه میزان رشد جمعیت در شهرهای جدید شش برابر رشد جمعیت کلان‌شهرها است افزود: رشد جمعیت در شهرهای جدید کشور به ۱۲ درصد افزایش یافته است که بیانگر اقبال مردم برای سکونت در این شهرها است.

طاهرخانی با اشاره به اینکه در کشور ما سکونت در کنار ساحل اندک است، افزود: سیاست این است که استقرار جمعیت در کنار سواحل افزایش یابد.