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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۳:۵۹

معاون وزیر راه و شهرسازی:

شهرهای جدید در کنار مراکز اشتغال احداث می‌شوند/ ایجاد ۱۱ شهر جدید

شهرهای جدید در کنار مراکز اشتغال احداث می‌شوند/ ایجاد ۱۱ شهر جدید

بوشهر - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: شهرهای جدید در کنار مراکز صنعتی و اشتغال‌زا احداث می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله طاهرخانی پنجشنبه شب در نشست خبری در شهر جدید عالی‌شهر اظهار داشت: در راستای توسعه شهرهای جدید تلاش‌های خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی در دست اجرا است.

وی از احداث ۱۱ شهر جدید در سطح کشور خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر ایجاد شهرهای جدید در کنار کلان‌شهرها، در کنار مراکز اشتغال نیز شهرهای جدید ایجاد می‌شود که می‌تواند به ایجاد شهر تیس در کنار چابهار اشاره کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از ایجاد شهر جدید نایبند در جوار عسلویه خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور اسکان جمعیت در این شهر جدید، امکانات و زیرساخت‌های لازم در این منطقه ایجاد می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور افزود: برای اجرای شبکه حمل و نقل ریلی برای مسیر شهر جدید عالی‌شهر بوشهر ایجاد زیرساخت مترو بسیار پرهزینه و دشوار است و باید منتظر ماند تا مطالعات مربوط به استعلام‌های بوشهر در حوزه ریل استخراج شود.

وی با اشاره به اینکه میزان رشد جمعیت در شهرهای جدید شش برابر رشد جمعیت کلان‌شهرها است افزود: رشد جمعیت در شهرهای جدید کشور به ۱۲ درصد افزایش یافته است که بیانگر اقبال مردم برای سکونت در این شهرها است.

طاهرخانی با اشاره به اینکه در کشور ما سکونت در کنار ساحل اندک است، افزود: سیاست این است که استقرار جمعیت در کنار سواحل افزایش یابد.

کد مطلب 5127718

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    نظرات

    • محتشم IR ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مثل صدها کار غلط دیگر / به جای ایجاد شهر در نایبند به طور مصنوعی بهتر است دو شهر مسکونی کنگان و دیر که فاصله جندانی در حد سه کیلومتر با هم ندارند توسعه جفراافیای و جمعیتی بدهید تا به شهر در همه ابعاد اجتماعی اقنصادی سیاسی و استراتژیک تبدیل شود ./ شما می خواهید یک مخروبه دیکری مثل علی شهر را درست کن

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