چشم اندازی از ماموریتهای یک روحانی در منطقه محروم

خبرگزاری مهر، گروه دین و آئین، سمانه نوری زاده قصری: سالهاست مسئله‌ی اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح می‌شود. یکی از راه‌های ترویج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فرهنگ سازی و اقدام عملی در این موضوع است.

حجت الاسلام عظیم بامری امام جمعه شهر دلگان است. این شهرستان با سیزده هزار کیلومتر مربع وسعت جغرافیایی و ۲۸۷ آبادی، جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر دارد. در سال ۱۳۸۳ حجت الاسلام بامری به عنوان اولین امام جمعه این شهر انتخاب شد. او با اقدامات خود، منشأ خدمات بزرگ و ارزشمندی برای مردم بوده است و موجب تحولات بسیاری در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در این منطقه شد. از تهیه جهیزیه برای نوعروسان و ترغیب به ازدواج آسان تا اقدامات عمرانی ماندگار و ساخت مدارس قرآنی و اشتغال زایی با اعطای هزار وام به جوانان در راستای اقتصاد مقاومتی بخش‌هایی از فعالیت‌های حجت الاسلام عظیم بامری بوده است.

برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های حجت الاسلام بامری با او به گفتگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

*نقطه شروع کارهای شما از کجا بود؟

اولین کاری که از بدو تأسیس نهاد نماز جمعه در دلگان انجام دادیم برگزاری طرح هجرت بود. ما به اتفاق جمعی از اعضای ستاد نماز جمعه و برخی از مسئولینی که دارای روحیه مکتبی و جهادی بودند شب‌های جمعه، روستا به روستا جهت برگزاری دعای کمیل و سرکشی از مردم و مستضعفین می‌رفتیم و مسئولین از نزدیک با مردم دیدار چهره به چهره داشتند. اگر در روستا مسجدی وجود داشت برنامه را در مسجد برگزار می‌کردیم. اگر مسجد نداشت هم زمینی را برای احداث مسجد مشخص می‌کردیم و کلنگ آن را می‌زدیم. سعی می‌کردیم بانی این کار را مشخص کنیم. برای همین بعد از کلنگ زنی برای یافتن خیرین بیشتر به تهران، قم، اصفهان یا شهرهای دیگر می‌رفتیم. برای ساختن خانه عالم نیز به همین صورت عمل می‌کردیم. تا الان که دارم با شما صحبت می‌کنم برای بیش از ۶۰ مسجد و ۱۰ خانه عالم بانی پیدا کردیم و آن‌ها را ساختیم.

*وضعیت حضور مبلغین و روحانیون در منطقه چطور است؟ خانه‌های عالم و مساجد کافی هستند؟

قبل از شکل‌گیری نهاد نماز جمعه دلگان و حضورم در منطقه، حضور روحانیون و مبلغین در منطقه و روستاهای اطراف خیلی کمرنگ بود. حتی مردم برای نماز میت، حل دعاوی و مشکلات اینچنینی دچار مشکل بودند. پس به این فکر افتادیم که نیروهای مورد نیاز از جمله مبلغ و روحانی را باید در خود منطقه پرورش دهیم. برای همین با پیگیری‌هایی که به عمل آمد و با سفرهای متعدد به قم و تهران داشتم الحمدلله سه حوزه علمیه در شهر دلگان راه اندازی کردیم. حوزه علمیه سفیران هدایت، حوزه علمیه ویژه برادران مزین به نام حضرت امام هادی (علیه السلام) و یک حوزه علمیه خواهران، مزین به نام حضرت رقیه (سلام الله علیها) تأسیس نمودیم.

*چه تعداد طلبه در این مدارس تربیت شده‌اند؟

به لطف خدا بیش از ۲۰۰ نفر فارغ‌التحصیل سطح دو حوزه از این مراکز داشته‌ایم. الان تعداد زیادی از این روحانیون در روستاها، دوایر دولتی، مسجد و… در شهرستان دلگان و شهرهای همجوار مشغول به فعالیت‌های تبلیغی هستند. خدا را شکر امروز دلگان به عنوان مرکز نشر معارف اهل بیت علیهم السلام مطرح است. هم اکنون ۴۰۰ طلبه نیز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

*کاری برای اینکه طلبه‌ها را در شهر ماندگار کنید، انجام داده‌اید؟

یکی از کارهای ما ساخت ۷۰ واحد منزل مسکونی با کمک مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، بنیاد مسکن و پیگیری‌ها و کمک‌های آیت الله مروی، در قالب یک مجموعه مسکونی طلاب بوده است. در ضمن در حال پیگیری برای ساخت حدود ۲۰۰ واحد مسکونی دیگر برای طلاب هستیم. این طلاب مبلغین و فارغ‌التحصیلان حوزه علمیه خودمان هستند.

*در حوزه قرآن و علوم قرآنی هم فعالیتی داشته‌اید؟

بله. یکی از کارهایی که انجام شد راه اندازی مدرسه قرآنی بود. با ارتباطی که با مؤسسه قرآنی بیت الاحزان شیراز داشتیم، چند نفر از حافظان قرآن این مؤسسه را برای برگزاری کلاس‌های قرآن دعوت کردیم. الحمدلله هم اکنون ۲۰ شعبه در خود شهر و روستاها راه اندازی شده و حدود ۵۰ نفر حافظ کل قرآن داریم. ۲۰۰ نفر هم موفق شده‌اند از یک تا ۲۹ جز از قرآن را در این مؤسسه حفظ کنند. حدود ۱۰۰۰ نفر نیز آموزش‌های قرآنی دیگر را در قالب برنامه‌های این ۲۰ شعبه گذرانده‌اند.

*کارهای فرهنگی شما نیز در همین ساختمان‌ها انجام می‌گیرد؟ بیشتر چه کارهای فرهنگی انجام می‌دهید؟

یکی از کارهای فرهنگی که انجام می‌دهیم راه اندازی طرح ازدواج آسان برای جوانان است. با توجه به اینکه در منطقه میزان مهریه‌ها بالا رفته بود و ازدواج برای جوانان منطقه سخت شده بود یکی از دغدغه ما حل این مشکل شد. با پیگیری‌های به عمل آمده خیرین مختلفی را از شهرهای مختلف فراخوان کردیم تا به کمک ما بیایند. در نتیجه تشکیلاتی برای این کار در دفتر راه اندازی کردیم. شرط شرکت در این طرح این است که اگر زوجی در این طرح ثبت نام کند، مهریه زوجین بیش از ۱۴ سکه بهار آزادی نباشد و در کلاس‌های مهارت زندگی و سبک زندگی ما که به مدت ۲۰ روز برگزار می‌شود شرکت کنند. بعد از اتمام دوره جهیزیه‌ای را از طرف خیرین به این عزیزان هدیه می‌دهیم. در حال حاضر حدود نود درصد از ازدواج‌ها در سطح شهرستان به همین سبکی است که با دوستان نهاد نماز جمعه برنامه‌ریزی کرده‌ایم و تولیت این کار نیز با این نهاد است. بیش از هزار پرونده آماده برای این طرح داریم و هم اکنون در حال جستجو برای پیدا کردن خیرین هستیم. این کار یک جنبه فرهنگی منطقه‌ای هم دارد. در این منطقه عروسی‌ها دو یا سه شب برگزار می‌شود. این موضوع باعث تحمیل خرج‌های سنگینی به خانواده‌ها می‌شد. روی این موضوع کار کردیم تا به صورت مکتوب ریش سفیدان و علما امضا کنند که این جشن‌ها به یک شب تقلیل پیدا کند و به صورت ساده انجام شود.

*چقدر توانسته‌اید در حوزه‌های فرهنگی در منطقه اثرگذار باشید؟

ما در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم. مثلاً کاری که اخیراً انجام دادیم ساماندهی طرح مراسم‌های عزا بود که به صورت طوماری برای امضای علما و ریش سفیدان منطقه آماده شده است. متأسفانه عزاداری بسیاری از مردم در منطقه طوری بود که در اکثر اوقات تا یکسال مردم برای عزیزان از دست رفته خود مراسم می‌گرفتند. این کار باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی مانند صرف هزینه‌های زیاد برای خانواده‌ها شده بود. در حال حاضر این موضوع ساماندهی شده و با اطلاع رسانی فوت مؤمنین پس از مرگشان، فقط یک مراسم تشییع و روز سوم در خانه برگزار شده و مراسم‌های روز هفتم و چهلم در مساجد برگزار می‌شود. در این مراسم‌ها یک عالم به سخنرانی پرداخته و پذیرایی در حد یک چای خواهد بود. در نتیجه مخارج کمی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود. خدا را شکر خانواده‌ها استقبال زیادی از این طرح نموده‌اند.

* در خصوص جهیزیه و کمک به ایتام تا چه میزان از نیازمندان حمایت می‌کنید؟

سعی کرده‌ایم نیازهای اولیه این عزیزان مانند یخچال، فرش، ظروف، بسته‌های فرهنگی را فراهم کنیم. برای کمک به ایتام و بانوان بی سرپرست طرحی را به کمک خیرین شروع کرده‌ایم. با پیگیری‌های به عمل آمده و کمک‌های دفتر آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی نزدیک به ۸۰۰ یتیم تحت پوشش دفتر ماست. کمک به این عزیزان به صورت سبدهای ارزاق ماهانه است. علاوه بر این خدمات فرهنگی خصوصاً در مناسبت‌های مختلف برای این عزیزان در نظر گرفته‌ایم.

* در حوزه اشتغال زایی با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب چه کرده‌اید؟

مدتی است با منابع طبیعی برای ساخت یک مجتمع کشت و صنعت در حال مذاکره هستیم. برای این کار نیز ۱۰۰۰ هکتار در نظر گرفته شده است که هم برای بحث رونق تولید که رهبر انقلاب تاکید داشته‌اند کاری انجام داده‌ایم و هم بسیاری از جوانانی که نیاز به شغل دارند مشغول به کار شوند. اگر سود مالی بیشتری هم داشت برای کمک به مراکز علمی و فرهنگی در سطح شهرستان و استان استفاده کنیم.

علاوه بر این پروژه‌ای که عرض کردم ما با ملاقاتی که با رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد برکت داشتیم و خدمات خوبی را در قالب وام‌های اشتغال زایی برای جوانان منطقه ایجاد کرده‌ایم. تعداد این وام‌ها تاکنون به حدود ۱۰۰۰ مورد رسیده است. بیشتر این شغل‌ها، شغل‌هایی تولیدی مانند دام پروری، کشاورزی و صنعتی بوده است.

*گفته شده در زمینه مدرسه سازی نیز به کمک آموزش و پرورش رفته‌اید؟

خدا را شکر بیش از ۲۰ مدرسه برای آموزش و پرورش ساخته‌ایم. این مدارس در سطح شهر و روستاها ساخته شده و در اختیار آموزش و پرورش قرار گفته است. در چند روز آینده برنامه داریم با حضور خیرین و نماینده آیت الله سیستانی چند مدرسه دیگر را نیز راه اندازی کنیم. جالب است بدانید برای معلمین این مدارس نیز برنامه‌هایی آموزشی ترتیب داده‌ایم که این معلمین شامل حدود ۴۰ نفر از فارغ‌التحصیلان مدارس علمیه شهر خودمان هستند.

*سوالی که در طول صحبت با شما به ذهن می‌رسد این است که چطور این همه خیّر برای کمک به اجرای طرح‌ها، راضی به همکاری می‌شوند؟

این کار مربوط به توانایی خود من نیست. من توکل می‌کنم به خدا و وقتی با این عزیزان صحبت می‌کنم خدا را شکر حرفم روی آن‌ها اثر می‌گذارد. وقتی ما اوضاع منطقه را برای خیرین تشریح می‌کنیم خدا به مؤمنین توفیق می‌دهد تا خدمتی به مردم این منطقه انجام دهند. هر چه هست لطف پروردگار است. من حامل پیامی از این منطقه است.

*عکس‌العمل خیرین در مورد محرومیت‌های این منطقه چیست؟

معمولاً وقتی می‌شنوند برای خدمت رسانی استقبال می‌کنند. من هم به این عزیزان می‌گویم پس خودتان بیایید و کار را دست بگیرید. ما فقط نظارت می‌کنیم. ما بیشتر مقدمات را برای این عزیزان فراهم می‌کنیم. کار که تمام شد آن‌ها را برای افتتاح دعوت می‌کنیم. وقتی نتیجه کار را می‌بینند خوشحال می‌شوند.

*چه برنامه‌ای برای آینده دارید؟

قصد داریم در آینده فرهنگ وقف را در منطقه ترویج کنیم تا مراکز دینی، علمی و آموزشی ایجاد شده به نوعی پشتیبانی شوند. منتها فعلاً داریم روی اقامه نماز و برخی دیگر از مسائل دینی مانند ترویج فرهنگ کار و تلاش کار می‌کنیم. ما این برنامه‌ها را از برنامه‌های رسول اکرم (ص) در صدر اسلام الهام گرفته‌ایم. ما با استفاده از این آموزه‌ها که در جهت تشکیل حکومت اسلامی بوده است مسیر خود را انتخاب کرده‌ایم. علاوه بر این ما بومی این منطقه هستیم. برای همین به فرهنگ، آداب و رسوم منطقه آشنا هستیم. همه اینها دست به دست هم داده تا اولویت‌های خود را بر اساس آمایش سرزمینی منطقه انتخاب کنیم. الحمدلله نهاد نماز جمعه ملجأ و پناهگاه مردم شده است و در بسیاری از موارد مانند حل اختلاف‌های قبیله‌ای، خانوادگی و ملکی نیز به دفتر امام جمعه مراجعه می‌کنند. ما در ماه حدود ۱۰۰ مورد حل اختلاف در دفتر داریم. مثلاً روزهای جمعه قبل از اقامه نماز جمعه من در دفتر هستم. با مردم که مشکلاتی دارند صحبت می‌کنم و بعد از اقامه نیز دوباره به دفتر می‌روم تا در خدمت مردم باشم. گاهی اوقات این حضور تا ساعت ۴ بعدازظهر نیز ادامه دارد. خدا را شکر مردم به روحانیت اعتماد پیدا کرده‌اند.

*در خصوص اقدامات عمرانی، در منطقه چه مواردی انجام شده است؟

در اوایل انتصاب بنده به امامت جمعه دلگان مصلایی راه اندازی کردیم. قبل از آن مسجدی را جهاد سازندگی با زیربنای ۱۸۰ متر ساخته بود. یک مسجد را به عنوان مسجد جامع انتخاب کردیم و بازسازی کردیم. الان این مسجد ۶۰۰ متر زیربنا دارد. خانه عالم دارد، حدود ۲۰۰ متر کتابخانه و باب مغازه نیز برای آن در نظر گرفتیم. البته مصلای دیگری نیز در کنار حوزه‌های علمیه که در قالب یک مجتمع است در نظر گرفتیم. نام این مجموعه را مجموعه فرهنگی مذهبی الغدیر گذاشتیم. به فضل الهی طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این بنا محور توسعه شهرستان در حوزه شهرسازی و دیگر ابعاد شود. الان نیز طبق پیش بینی صورت گرفته هم بنای این ساختمان هم وسط شهر قرار گرفته است هم برنامه‌هایی که در نظر گرفته‌ایم محور برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان است. این مجموعه ۵/۵ هکتاری شامل دفتر امام جمعه، مدرسه قرآنی با ۸۰۰ متر زیر بنا، دو هزار متر ساختمان حوزه خواهران، ۱۵۰۰ متر مصلی، ساختمانی برای اساتید حوزه و حوزه برادران می‌باشد. برای اینکه این مجموعه‌ها منابع پایداری برای تأمین هزینه‌هایشان داشته باشند برنامه داریم مغازه‌هایی در کنار این ساختمان‌ها تأسیس کنیم تا درآمدهای آن هزینه را تا حدی پشتیبانی کند.

توجه به ابعاد فعالیت‌های حجت الاسلام بامری می‌تواند برای همه مبلغین و طلاب جوان، راهگشا باشد و در سراسر میهن اسلامی، این گونه فعالیت‌ها گسترش یابد.