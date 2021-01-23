مرتضی دهرویه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به استعفای مربی تیم فوتسال سبحان فلز گرمسار نماینده استان سمنان در لیگ یک فوتسال کشور، تاکید کرد: جدایی مرتضی جلدکار از سرمربیگری تیم سبحان فلز در حالی رخ داد که این مربی می‌بایست به کار خود ادامه می‌داد و این کار ضربه بزرگی به تیم می‌زند.

وی با بیان اینکه متأسفانه استان سمنان نسبت به سایر استان‌های دیگر در رشته‌های فوتبال و فوتسال در جایگاه مناسبی قرار ندارد، تاکید کرد: مربی مثل جلدکار با سال‌ها سختی و زحمات موفق شده نام استان سمنان و شهرستان گرمسار را در سطح کشور مطرح و با تیم سبحان فلز قهرمان لیگ دو کشور شود.

شرایط دشوار مربیان

رئیس کانون مربیان استان سمنان با بیان اینکه باید شرایط برای همکاری این مربی فراهم می‌شد نه اینکه بگذاریم به این راحتی وی استعفا بدهد، ابراز کرد: اگر چه به این مربی با آتیه استان حق می‌دهیم که نگران تیمش در لیگ یک کشور باشد زیرا مشکلات در این تیم زیاد است اما در لیگ یک فقط پول و امکانات است که حرف نخست را می‌زند لذا باید با تشکیل یک کمیته یا ستادی در هیئت فوتبال استان سمنان با حضور نماینده شهرستان گرمسار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمسار اقدامات و تمهیدات جدی در این مورد اندیشیده شود.

دهرویه با طرح این پرسش که اگر به هر دلیلی مالک تیم دلسرد و ناامید شود چه کسانی پاسخگوی احساسات جوانان و علاقمندان به فوتسال در گرمسار و استان خواهند بود؟ بیان کرد: عدم نگاه مثبت و حمایتی نسبت به کمیته مربیان و آموزش در هیئت فوتبال استان سمنان موجب انتقاد جدی است.

وی با تاکید بر اینکه انتظار ما خیلی بیشتر از شرایط فعلی است، گفت: در استان سمنان فقر مربی با دانش و دارای برنامه احساس می‌شود و حضور افرادی همچون مرتضی جلدکار، احمد خرم، مهران اسدیان و… یک امتیاز بسیار بزرگ است که سال‌ها برای آن سرمایه گذاری شده است و نباید به سادگی آنها را از دست داد.