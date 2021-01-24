آمازون برای جلوگیری از ایجاد اتحادیه کارگری اقدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمازون از هیأت ملی روابط کارگری در آمریکا خواسته تا انتخابات اتحادیه کارگری در انبار آلاباما این شرکت را متوقف کند. این انتخابات در ۸ فوریه برگزار می‌شود و به دلیل شیوع کووید ۱۹ از طریق صندوق پستی خواهد بود.

همچنین این شرکت خواستار تصمیم گیری زودهنگام هیأت مذکور درباره توقف انتخابات شده است.

این نخستین انتخابات اتحادیه کارگری آمازون از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون است و نتایج شمارش آرای آن در ۳۰ مارس مشخص می‌شود.

پس از والمارت، آمازون خرده فروشی بزرگ دومین کارفرمای خصوصی در آمریکا است که از ایجاد اتحادیه کارگری جلوگیری می‌کند و به مدیرانش آموزش داده تا هرگونه فعالیت در جهت ایجاد چنین اتحادیه‌هایی را ردیابی کنند.

اتحادیه کارگری مذکور از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.