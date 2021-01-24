به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های برخط بین‌المللی اسلام‌شناسی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های اروپا، اساتید و دانشجویان داخل کشور، رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اروپا، جمعی از مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (ع) در آذر و دی ۱۳۹۹ برگزار شد.

الهیات کرونا

در نخستین نشست از سلسله نشست‌های بین‌المللی اسلام‌شناسی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود موسوی؛ دانشیار و مدیر گروه فلسفه و کلام دانشگاه باقرالعلوم (ع) به طرح مباحث خود پیرامون الهیات کرونا پرداخت.

وی در بخشی از صحبت‌های خود گفت: بر اساس احادیث شیعه، دردها، بلایا و ناملایمات زندگی- تحت عنوان ویروس کرونا یا هر عنوان دیگر- می‌تواند به عنوان هشداری از سوی خدا برای بیداری ما تفسیر شود. به عبارت دیگر به ما یادآوری می‌شود که انسان تنها جسم نیست و نباید به این جهان و مادیات دل‌بسته بود.

علم و دانش در اسلام

در دومین نشست از این سلسله نشست‌ها حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر شجاع علی میرزا، مدیر مدرسه عالی مطالعات اسلام و غرب به طرح مباحث خود پیرامون علم و دانش در اسلام پرداخت.

وی در بخشی از ارائه خود گفت: خداوند خود عالمِ مطلق است، خود معلوم است (آن‌چه انسان قصد شناخت نسبت به آن را دارد) و رابط بین این دو است.

مدیر مدرسه عالی مطالعات اسلام و غرب اضافه کرد: به عبارت دیگر، شرط این سه رکنِ در ظاهر جدا از هم، خداوند است. از آن‌جا که هر سه مورد به خداوند تعلق دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که علم تنها یکی است.

استانداردهای تمدن اسلامی

در سومین نشست از سلسله نشست‌های بین‌المللی اسلام‌شناسی حجت‌الاسلام و المسلمین حبیب‌الله بابائی؛ استادیار و عضو گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به طرح مباحث خود پیرامون استانداردهای تمدن اسلامی پرداخت.

وی در بخشی از صحبت‌های خود اظهار داشت: تمدن مبتنی بر اسلامِ پیش از ایمان با تمدن مبتنی بر اسلامِ پس از ایمان تفاوت زیادی دارد. اسلام پیش از ایمان، اسلامی ابتدایی با عملکرد تمدنی کمتر است که قابلیت ریاکاری و دورویی در آن وجود دارد، اما اسلام پس از ایمان جامع‌تر است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: ایمان نقش تضمینی برای حفظ جامعیت اسلام دارد و در پرتو آن آموزه‌های اسلامی حتی در جنبه‌های خصوصی زندگی مسلمانان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: همانطور که اسلام جنبه‌های درونی زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ایمان نیز بر امور خارجی تأثیر می‌گذارد اما جامعه مبتنی بر اسلام پیش از ایمان در یک لایه سطحی متوقف می‌شود و توانایی رشد ندارد.

بعد سیاسی جهانی‌سازی از نگاه اسلام

در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بین‌المللی اسلام‌شناسی، حجت‌الاسلام و المسلمین غلام‌رضا بهروزی لک؛ استاد و عضو هیئت علمی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم به طرح مباحث خود پیرامون بُعد سیاسی جهانی‌سازی از نگاه اسلام پرداخت.

وی در بخشی از صحبت‌های خود در خصوص حکومت جهانی اسلام گفت: خداوند در قرآن کریم این نوید را به انسان داده است که در نهایت در نبرد بین خیر و شر، افراد صالح زمام امور دنیا را به دست خواهند گرفت و حکومتی جهانی بر اساس آموزه‌های الهی شکل خواهد گرفت. بر این اساس، یکی از وظایف مسلمانان تلاش در جهت فراهم‌سازی بستر شکل‌گیری این حکومت جهانی است.