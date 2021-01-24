۴۰ شی تاریخی هزاره سوم قبل از میلاد تحویل دادستانی رودبارجنوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حامد عمرانی گفت: ۴۰ قلم شیء تاریخی مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد در راستای حفظ و حراست از حقوق عامه و به صورت داوطلبانه توسط یکی از اهالی فرهنگ دوست شهرستان رودبارجنوب تحویل دادستانی این شهرستان شده است.

عمرانی در تشریح این خبر افزود: این اشیا ارزشمند تاریخی از جنس مفرغ بوده که شامل ۱۳ قطعه سوزن مفرغی نوک پهن و ۲۷ قطعه اشیا ماری شکل هستند که قدمت این اشیا مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد و دوره شهرنشینی است.

وی با بیان اینکه سبقه تاریخی این آثار مربوط به تمدن شناخته شده کنار صندل جیرفت و مربوط به عصر مفرغ برآورد می‌شود، اظهارداشت: براساس نظر کارشناسان مربوطه، این اشیا کاربردهای آئینی و مذهبی داشته و یا به عنوان اشیا تدفینی مورد استفاده قرار می گرفته است.

عمرانی بیان کرد: این اشیا تاریخی پس از تنظیم صورت جلسه تحویل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان جیرفت شده است.