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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۵

با ورود دادستان رودبارجنوب؛

۴۰ شی تاریخی هزاره سوم قبل از میلاد تحویل دادستانی رودبارجنوب شد

۴۰ شی تاریخی هزاره سوم قبل از میلاد تحویل دادستانی رودبارجنوب شد

رودبارجنوب - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب از تحویل ۴۰ شی تاریخی مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد تحویل به دادستانی رودبارجنوب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حامد عمرانی گفت: ۴۰ قلم شیء تاریخی مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد در راستای حفظ و حراست از حقوق عامه و به صورت داوطلبانه توسط یکی از اهالی فرهنگ دوست شهرستان رودبارجنوب تحویل دادستانی این شهرستان شده است.

عمرانی در تشریح این خبر افزود: این اشیا ارزشمند تاریخی از جنس مفرغ بوده که شامل ۱۳ قطعه سوزن مفرغی نوک پهن و ۲۷ قطعه اشیا ماری شکل هستند که قدمت این اشیا مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد و دوره شهرنشینی است.

وی با بیان اینکه سبقه تاریخی این آثار مربوط به تمدن شناخته شده کنار صندل جیرفت و مربوط به عصر مفرغ برآورد می‌شود، اظهارداشت: براساس نظر کارشناسان مربوطه، این اشیا کاربردهای آئینی و مذهبی داشته و یا به عنوان اشیا تدفینی مورد استفاده قرار می گرفته است.

عمرانی بیان کرد: این اشیا تاریخی پس از تنظیم صورت جلسه تحویل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان جیرفت شده است.

کد مطلب 5129613

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