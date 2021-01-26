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۷ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۱۷

نماینده پارلمان عراق:

تغییرات امنیتی باید پس از طی شدن سلسله مراحلی مشخص صورت گیرد

تغییرات امنیتی باید پس از طی شدن سلسله مراحلی مشخص صورت گیرد

یک نماینده پارلمان عراق با اشاره به تغییر و تحولات امنیتی اخیر در این کشور، گفت: تغییر و تحولات امنیتی باید پس از دریافت نتایج تحقیقات کمیته های حقیقت یاب، صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «عبدالأمیر المیاحی» نماینده پارلمان عراق امروز سه شنبه سخنانی را در خصوص تغییر و تحولات اخیر در این کشور توسط «مصطفی الکاظمی» مطرح کرد. 

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: تغییر و تحولات امنیتی باید پس از دریافت نتایج تحقیقات کمیته های حقیقت یاب، انجام شوند. از سوی دیگر، لازم است که تکلیف احکام قضایی علیه تروریست ها هرچه سریعتر مشخص شود. 

این نماینده پارلمان عراق در ادامه اظهار داشت: درحال حاضر ما ۸ هزار زندانی محکوم به اعدام داریم که مراحل قضایی پرونده آنها نیز کاملا طی شده است. این زندانیان عمدتا با تروریستها در ارتباط هستند.  

المیاحی همچنین عنوان کرد: همچنین برخی زندانیان خارجی نیز وجود دارند که علیه آنها حکم اعدام صادر شده است و احکام آنها نیز باید تعیین تکلیف شود. به دنبال حوادث امنیتی اخیر در عراق، بسیاری از شخصیت های این کشور خواستار اجرای حکم اعدام زندانیانی شدند که پیشتر به دلیل دست داشتن در اقدامات تروریستی، محکوم شده بودند.

پیشتر  یک منبع در دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد که «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور با حکم اعدام ۳۴۰ تن از محکومان دادگاه‌های ویژه پرونده‌های تروریستی و جنایی عراق موافقت کرده است.

کد مطلب 5131014

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