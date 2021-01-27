۴سال انتظار برای اتمام یک پروژه اضطراری/تصفیه خانه یاسوج دراضطرار

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- پژمان امیدی: با نگاه به پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد، چشم‌ها در برابر واژه نیمه تمام متوقف می‌شود تا تلخی عدد ۱۴۰۰ پروژه نیمه تمام بر پیکره یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور رخ نمایی کند.

محرومیتی که این بار نمایانگر کلنگ زنی‌های بی پشتوانه مالی در یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور اما محروم‌ترین آنهاست.

۱۴۰۰ پروژه نیمه تمام در کهگیلویه و بویراحمد

بر اساس آمارهای احصا ء شده، بیش از ۱۴۰۰ پروژه نیمه تمام در کهگیلویه و بویراحمد با دلایلی از جمله کمبود اعتبار، همچنان لاک پشت وار به سمت بهره برداری می‌روند و بخشی از این پروژه‌ها نیز افتتاح نشده به سمت فرسوده شدن گام بر می‌دارد.

روند فرسایشی در اجرا چنان بر کالبد برخی از این پروژه‌ها چنگ انداخته که زمان بهره برداری از این پروژه‌ها را به محاق برده است.

یکی از این پروژه‌ها تصفیه خانه اضطراری شهر یاسوج است که همانطور که از نامش پیداست برای حل اورژانسی مشکل آب شهر یاسوج پیش بینی شده است. شهری که در پای کوه دنا و در کنار رود بشار گاهی عطش تشنگی را به شدت احساس می‌کند.

تصفیه خانه اضطراری شهر یاسوج در اضطرار

راه اندازی تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج در مردادماه ۹۵ و طی سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد مصوب شد.

سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ و با حضور وزیر وقت نیرو، پروژه تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج کلنگ زنی شد.

سید علی لدنی نژاد، مدیر عامل وقت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در آئین کلنگ زنی پروژه تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج حجم این پروژه را ۲۰۰ لیتر بر ثانیه در فاز اول با ۱۵ میلیارد تومان هزینه عنوان کرده بود.

وی زمان مشخص شده برای بهره برداری از این پروژه را نیز ۱۲ ماه و میزان پوشش دهی این پروژه را ۶۰ هزار نفر دانسته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اما آنچه را که اغلب پروژه‌های نیمه تمام این استان به خود دیده بودند، برای پروژه تصفیه خانه آب اضطراری یاسوج نیز می‌توانست، متصور شد.

پروژه در بازه‌های مختلف زمانی توقف را در مقابل نام خود دید و به یکی از پروژه‌های نیمه تمام استان بدل شد.

کلید واژه‌های عدم تأمین اعتبار، نرسیدن تجهیزات و مشکلات گمرکی از جمله مواردی بود که طی سال‌ها جلوی نام پروژه‌ای که قرار بود به مردم شهر یاسوج آب برساند، دیده شد.

در بازه‌های مختلف زمانی خبرهای بهره برداری برای این پروژه روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، اما هیچکدام از این تاریخ‌ها تا به امروز به حقیقت نپیوسته است.

اما یکی از آخرین خبرها در پنجم بهمن روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و آن هم بازدید معاون جدید هماهنگی امور عمران ی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از پروژه تصفیه خانه اضطراری آب شهر یاسوج بود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید با اشاره به اینکه تصفیه خانه به روش ته نشینی، میکرواسترینر و فیلتر تحت فشار عمل می‌کند، گفت: سازه‌های تصفیه، کلروفریک و پیش ته نشینی این طرح اجرا شده و در حال حاضر پروژه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فیض الله پاسره افزود: عملیات ابنیه، تأسیسات برقی، مکانیکی و ابزار دقیق این پروژه نیز در حال انجام است.

خرید تجهیزات از اسپانیا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه پمپ‌های بلوئر، کمپرسور و فیلترهای شنی و میکرو استرینرهای پروژه خریداری شده است، اظهار کرد: دستگاه‌های میکرواسترینر از کشور اسپانیا خریداری و نصب شده است.

پاسره خاطرنشان کرد: در فاز اول این پروژه ۲۰۰ لیتر بر ثانیه و در فاز نهایی ۳۰۰ لیتر بر ثانیه، آب از رودخانه بشار وارد شبکه توزیع آب شهر یاسوج خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه، گفت: باید از تمامی ظرفیت‌ها برای افتتاح این پروژه بهره برد.

نهایی شدن پروژه پیش از سال جدید

کیامرث حاجی زاده تصریح کرد: تصفیه خانه اضطراری آب شهر یاسوج از پروژه‌های اولویت دار استان است و باید از همه ظرفیت‌ها برای اجرای آن بهره برد.

وی تاکید کرد: با توجه به اولویت دار و مهم بودن، این پروژه باید تا قبل از عید نهایی شود.

حاجی زاده گفت: در بحث تأمین اعتبار پیرامون تکمیل شدن پروژه اقدامات و کمک‌های لازم انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زمستان در حال سپری است و هنوز برفی بر کوه‌های اطراف یاسوج دیده نمی‌شود و این زنگ خطری برای تابستان شهری است که روز به روز بر جمعیت آن افزوده می‌شود و نیاز به آب را بیشتر می‌کند.

در روزهایی که سد تنگ سرخ که قرار است آب دراز مدت شهر یاسوج را تأمین کند، هنوز در خم کوچه‌های اول احداث است و امیدی به افتتاح زودهنگام آن نیست، این پروژه می‌تواند همچون مسکنی مشکلات آب شهر چشمه‌ها و رودخانه‌ها را در کوتاه مدت درمان کند.

اما باید منتظر ماند و دید که آیا در بهار ۱۴۰۰ مردم یاسوج با آب زلال رود خروشان بشار سیراب خواهند شد؟