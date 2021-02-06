۱۰۰ درصد دام های در معرض ابتلا به تب برفکی در گلستان واکسینه شدند

غلامرضا محرابی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: در گلستان سایت پرورش میگو چهار هزار هکتاری در گمیشان راه اندازی شده است.

وی افزود: از آنجایی که گلستان در زمینه تامین بچه میگو به استان های جنوبی کشور وابسته است، سال گذشته ویروس لکه سفید در محموله‌های انتقالی به استان، وارد شد.

محرابی ادامه داد: با مجموعه اقدامات بهداشتی، نظارتی، قرنطینه ای و تشخیصی دامپزشکی در سال ۹۹ بیماری کنترل شده و هیچ علائمی از این بیماری در تولیدات امسال مشاهده نشد.

مدیر کل دامپزشکی گلستان اظهار کرد: آنفلوانزای فوق حاد طیور متاسفانه بیماری مشترک با انسان بوده و تمام اهداف ما این است اگر جای این بیماری مشاهده شد در همان جا معدوم سازی اتفاق بیفتد و به جوامع انسانی منتقل نشود.

وی اضافه کرد: براساس گزارش بهداشت جهانی دام، ۷۰ کشور دنیا در موج ۲۰۲۱ درگیر این ویروس بوده و در ۹ استان کشور هم دیده شده است اما بیماری کنترل شده تا صدمات اقتصادی زیادی نداشته باشد.

محرابی گفت: با مجموعه اقدامات دامپزشکی استان توانستیم واحدهای صنعتی حساس مانند مرغ مادر و مرغ تخم گذار را با دوبار واکسینه کردن و همچنین سایر اقدامات قرنطینه ای و بهداشتی محافظت کنیم و تاکنون این بیماری در استان مشاهده نشده است.

وی در خصوص تب برفکی هم توضیح داد: تب برفکی، بیماری واگیردار دام سنگین و دام سبک بوده که از زمستان سال گذشته در کشور همسایه آغاز شده است.

محرابی ادامه داد: این بیماری بسیار واگیر بوده و در کشورهایی که اتفاق می‌افتد دام های تا شعاع ۱۰ کیلومتری را از بین می‌برد.

مدیر کل دامپزشکی گلستان گفت: علیرغم مشکلات موجود تا شعاع ۱۰ کیلومتری مرز ایران و ترکمنستان ۱۰۰ درصد دام ها واکسینه شدند تا از انتقال بیماری جلوگیری شود.