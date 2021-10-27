میگوی گلستان عاری از بیماری لکه سفید/۱۵۰۰ تن محصول برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محرابی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: برداشت میگو در مزارع گلستان پایان یافته و خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده بودیم، این سایت برای دومین سال، عاری از بیمه لکه سفید بود.

مدیر کل دامپزشکی گلستان با اشاره به اقدامات قرنطینه ای و امنیت زیستی که تحت کنترل کامل کارشناسان دامپزشکی استان انجام شد، گفت: حجم برداشت میگو در سال جاری هزار و ۵۶۵ تن یعنی حدود چهار برابر حجم سال گذشته بود.

وی توضیح داد: این اقدام مهم با تلاش اداره کل شیلات و کارشناسان دامپزشکی و همه پرورش دهندگان رقم خورد و نویدبخش پرورشی خوب در سال آتی است.

محرابی عنوان کرد: سالانه بیش از ۹۰ درصد میگوی تولیدی استان با گواهی بهداشتی دامپزشکی به خارج از کشور صادر می شود.

گفتنی است میگو یکی از محصولات استراتژیک در گلستان بوده که سهم قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی مردم منطقه دارد.

در سال ۹۸ بود که مزارع گلستان دچار بیماری لکه سفید شده ولی هم اکنون عاری از این بیماری هستند.