حضور فیلم کوتاه «رخنه» در جشنواره اسپانیایی/ تیزر منتشر شد

‌‎به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «رخنه» نوشته مسعود هاشمی‌نژاد، کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور و با حضور سارا توکلی، محمد علیمحمدی، فرشید ناصری، پرستو قائد رحمت، نیلوفر راد، امیرحسین بلوری، حسن بابایی، سبحان سهراب و رزا دانازاده به عنوان گروه بازیگری، در اولین سری پخش بین المللی خود به جشنواره اسپانیایی «دور دنیا با بیست فیلم کوتاه» around the world in 20 shorts راه یافت.

این جشنواره که امسال در ۲ بخش بهترین اثر از دید مخاطبان و بهترین پوستر نیز جایزه اهدا می کند به دلیل شرایط پاندمی کرونا، اواخر فوریه کلیه آثار را برای مخاطبان بومی به نمایش درخواهد آورد.

‌‎عبدالله عبدی نسب فیلمبرداری و داریوش پیرو طراحی صحنه و لباس این فیلم کوتاه را برعهده دارند. ‌‎محسن دانایی و میثم طوسی نیز تهیه‌کنندگان فیلم کوتاه «رخنه» هستند که در ژانر وحشت ساخته شده است.

همچنین میثم دانازاده مجری طرح، کمال کچوییان و پرستو قائد رحمت مشاوران فیلمنامه، رضا کریمی و محمد امیر یاراحمدی مشاوران فیلم کوتاه «رخنه» هستند.

‌‎دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از صدابردار: علیرضا نوین نژاد، طراح گریم: احمد نگهبان، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: علی آشتیانی، تدوینگر: احسان واثقی، صداگذار و اصلاح رنگ و نور: بنیامین قچاق، مدیر تولید: فرشید ناصری، مشاور تولید: رضا دادویی و هادی علیمحمدی، آهنگساز: آرش عزیزی، گروه کارگردانی: پوریا دادخواه و امیرحسین بلوری، دستیار برنامه ریز: مرضیه سهراب، منشی صحنه: آوین بندی، عکاس: مهدی آشنا، دستیار اول فیلمبردار: امیرحسین سیف اشرفی، دستیاران فیلمبردار: اسد عبدی نسب، حسن علی بخشی، وحید دوربین هاوستین، دستیار لباس: نجمه صفایی، دستیار اول طراح صحنه: علیرضا بیرامی، دستیار دوم طراح صحنه: مهدی مرادی، دستیاران صحنه: رادمان قبادی و امیرعباس هژبر، مجریان گریم: مژده زادمهر، امین میری، هانیه بنی اسد، مدیر تدارکات: حسن بابایی، فیلمبردار پشت صحنه: محمدرضا جعفری، طراح لوگو: علی بالنگا.

داستان فیلم درباره زوج جوانی است که به خانه ای شوم نقل مکان می کنند و دچار اتفاقات عجیب و ماورائی می شوند.