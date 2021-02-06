مرکز نظارت بر قرائت قرآن کریم ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید محمدی روز جمعه در نشست پایانی پانزدهمین نشست تخصصی شورای قرآن گفت: هنوز سبک قرائت ایرانی تشخص جهانی پیدا نکرده است و باید ممیزات و مشخصات این سبک مشخص شود و جایگاه خود را پیدا کند. همانگونه که در حوزه علوم قرآن و تفسیر، پرچم دست ایران است، در زمینه قرائت نیز می‌توانیم پرچمدار باشیم.

محمدی اضافه کرد: گسترش حظ معنوی از قرآن امر بسیار مهمی است. بسیاری از شبکه‌ها صرفاً برای سرهم‌بندی قرآن پخش می‌کنند و بسیاری از جلسات، قرآن را برای زینتی دو سه دقیقه‌ای تلاوت می‌کنند. این روند باید در کشور اصلاح شود.

وی از وضعیت پخش اذان در کشور انتقاد کرد و گفت: اذان باید اذان دعوت باشد، نه اذان رخوت. متأسفانه بعضی اذان‌ها در کشور که طرفدار هم پیدا کرده‌اند، اذان رخوتناک است. همچنین هیچ شبکه صدا و سیما هنگام اذان، تصویر مناسب و مطلوب پخش نمی‌کند و عمدتاً متن اذان را نشان می‌دهد که برای حل این کمبود می‌توان جشنواره‌ای برای ساخت کلیپ‌های متناسب با اذان طراحی کرد.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: نیاز مهم کشور، سلوک قرآنی به معنای تجلی قرآن در ابعاد مختلف است. اهتمام به فضای مجازی و مهندسی پیام مخاطب‌محور، تربیت اجتماعات نخبگانی در محیط طبیعی جامعه و رشد باغچه‌ای به جای نگهداشت گلخانه‌ای، تمرکز بر خوب فراگیر به جای عالیِ محدود ضروری است.

محمدی درباره مفهوم خوب فراگیر تصریح کرد: به جای اینکه نخبه‌های تک‌نفره داشتیم تک‌تک مردم ظرفیت نخبگانی داشته باشیم. در این راستا، توسعه محافل و جلسات قرآنی داشته باشیم. به جای اینکه تعداد کمی قاری خیلی خوب داشته باشیم، تعداد زیادی قاری خوب داشته باشیم.

امروز پانزدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن در حالی به کار خود پایان داد که کرونا هم نتوانست مانع تشکیل این نشست شود و اساتید و کارشناسان قرآنی با حفظ شیوه نامه‌های بهداشتی طی چهار روز به ارائه مقالات خود درباره "قرائت قرآن در جمهوری اسلامی ایران؛ پیشینه، آسیب شناسی، گام دوم" پرداختند.

در اولین روز از این نشست ضمن رونمایی از سه کتاب منتشرشده از سوی شورای عالی قرآن و مرکز طبع و نشر قرآن کریم، احمد ابوالقاسمی به ارائه مقاله «بررسی و تحلیل تأثیر حضور قاریان ایرانی در عرصه مسابقات و محافل بین‌المللی» پرداخت و محسن قربانیان مقاله‌ای با عنوان «جلسات سنتی، محافل قرائت و ختم قرآن کریم و نقش آن در پیشبرد جریان قرائت قرآن» را مطرح کرد.

در دومین روز از این نشست تخصصی چهار مقاله ارائه شد که مقاله «بررسی و تحلیل نقش مسابقات بر جریان قرائت و اقبال عمومی به قرآن کریم» از سوی محمدصادق بهشتی، «بررسی و تحلیل تأثیر قرائت آهنگین قرآن بر اقبال عمومی به قرآن کریم» از سوی مهدی دغاغله، «بررسی و تحلیل عملکرد رسانه‌ها در ترویج قرائت قرآن با تأکید بر رسانه ملی» توسط سید عباس انجام و «بررسی و تحلیل وضعیت آموزش قرآن در مدارس و دانشگاه‌ها» از سوی محمد بنیادی مطرح شد.

البته در نشست این روز برخی کارشناسان همچون عبدالرسول عبایی، محمود لطفی نیا، علی اکبر حنیفی، سید میعاد صالحی، ولی یاراحمدی، احمد زرنگار و مهدی نباتی نظرات خود را درباره مقالات مطرح شده ارائه کردند.

در روز سوم مقاله‌ای درباره چگونگی تأثیرگذاری تلاوت قرآن کریم با رویکرد مؤلفه‌های مؤثر از سوی علی قاسم آبادی و حجت الاسلام حسین علوی مهر ارائه شد و مهدی علم خواه مقاله خود را با موضوع بررسی سطوح عناصر آموزش مطلوب قرآن کریم مطرح کرد.

حسن احمدی زاده سومین ارائه دهنده مقاله بود که به ارائه موضوع آسیب‌شناسی جایگاه قرآن‌آموزی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پرداخت، حسین یزدی موضوع نقشه راهنمای کارکردی فرهنگ سازی قرائت قرآن کریم از طریق فضای مجازی با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی را مطرح کرد و علی اصغر شعاعی مقاله‌ای تحت عنوان شاخصه‌های تأثیر گذار در برگزاری جلسات قرائت قرآن کریم را ارائه کرد.

همچنین مقالات «نقش فضای مجازی در پیشبرد فرهنگ قرائت، تبیین ضوابط و معرفی الگوهای ترویج قرائت قرآن در این بستر»، «وظایف جامعه قرآنی در ترویج قرائت قرآن بین عامه مردم»، «وظایف نهادهای حاکمیتی در ترویج قرائت بین عامه مردم» و «سبک شناسی قرائت آهنگین قرآن در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی» به ترتیب توسط رحیم خاکی، حسن محمدی، رضا سلامت پناه و غلامرضا شاه میوه اصفهانی ارائه شد.

در آخرین روز این نشست حسن زرنوشه فراهانی به «ترسیم الگوی آموزش و ترویج قرآن کریم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری» پرداخت و میکائیل باقری مقاله‌ای با عنوان «جایگاه و نقش قاریان و معلمان قرآن در پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی» ارائه کرد و محمدحسین محمدزاده به تبیین موضوع «چشم‌انداز قرائت قرآن در گام دوم انقلاب اسلامی» پرداخت و گروه ناقدان این مقالات را سید علی سرابی، رضا سلامت پناه، محمد بنیادی و علیرضا چیذری تشکیل می‌دادند.

در مراسم اختتامیه این نشست محمدتقی میرزاجانی دبیر اجرایی نشست گزارشی از پانزدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن ارائه کرد و حجت الاسلام علی شیرازی نماینده سابق ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان خاطراتی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ابعاد قرآنی زندگی این شهید را تبیین کرد.