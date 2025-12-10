به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در پیامی که به مناسبت روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) منتشر کرده، ضمن تبریک این مناسبت گفت: در عصر کنونی کل جهان اسلام در معرض جنگ شیطانی نرم مفسده‌انگیز و گمراه کننده‌ای که هویت ایمانی آن را هدف قرار گرفته است، قرار دارد. امت ما بیش از هر زمان دیگر در معرض جنگ نرم مفسده‌انگیز و گمراه‌کننده قرار گرفته است؛ جنگی که آثار آن به‌مراتب سنگین‌تر از جنگ‌های سخت است و امروز حالت سرگردانی و تبعیت از دشمنان، گواه روشن این واقعیت است.

وی افزود: امت اسلامی از جنگ نرم گمراه کننده بیش از جنگ سخت آسیب دیده است و حالت تشتت و ذلت و پیروی کورکورانه‌ای که در جهان اسلام شاهد آن هستیم گواه این مدعاست.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: دشمنان موفق شدند که بیشتر رژیم‌ها را مطیع کنند و اکثر امت اسلامی سرسپرده هستند و ثروت‌های آن به یغما رفته، پایگاه‌های نظامی در خاک کشورهای اسلامی ایجاد شده و نیروهای انسانی آنها در خدمت دشمنان است.

وی افزود: دشمنان، امت اسلامی را از محتوای انسانی، اخلاقی و اسلامی‌شان به طرز وحشتناکی تهی کرده‌اند و بارزترین نمود آن، موضع‌گیری در قبال نسل‌کشی مردم فلسطین است.

رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: یهودیان صهیونیست، هزاران زن مسلمان از جمله زنان باردار، دختران خردسال و دختران جوان و زنان مسن را در فلسطین قتل عام کرده‌اند. کرامت انسانی آن را خدشه دار کرده و مرتکب جنایات تجاوز شده‌اند.

وی افزود: به دنبال جنایات صهیونیست‌ها ملت‌های دنیا به ندای وجدان خود گوش کرده و به حرکت درآمدند در حالی که اوضاع کشورهای عربی و اسلامی متفاوت است و هیچ تحرکی انجام نداده و موضعی اتخاذ نکرده‌اند.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: بدتر از سرسپردگی اقدامی برخی رژیم‌های عربی در حمایت اقتصادی، مالی، رسانه‌ای و اطلاعاتی از دشمن اسرائیلی و بستن دست امت اسلامی از هر گونه تحرکی در حمایت از ملت فلسطین است.

وی گفت: بیشتر مسلمانان در دنیا با بحران واقعی و ورشکستگی اخلاقی و ارزشی روبرو هستند.

رهبر انصارالله یمن افزود: دشمن یهودی صهیونیستی جرأت گستاخی علیه امت اسلامی پیدا کرده و جان، آبرو، سرزمین و مقدسات و دین و دنیا مسلمین را مورد تعدی قرار می‌دهد.امروز دشمن اسرائیلی تا جایی جسارت پیدا کرده که می‌کوشد معادله تعرض بی‌قید و شرط را بر امت تحمیل کند؛ یعنی مسلمانان بپذیرند که خون، عرض، زمین، مقدسات و حتی دین‌شان برای او بی‌هیچ مانعی قابل تعرض است

وی بیان کرد: دشمن صهیونیستی به دنبال مجبور کردن امت اسلامی به تن دادن به طرح‌هایش است و آمریکا نیز شریک این رژیم در تحمیل خواست‌های دشمن اسرائیلی بر امت اسلامی است.

رهبر انصارالله یمن حمایت برخی دولت‌های عربی از اسرائیل را «یکی از آشکارترین نمودهای سقوط اخلاقی و انسانی» در جهان اسلام دانست و گفت این روند «نماد انحطاطی خطرناک در سطح بینش، اخلاق و آگاهی» است.

وی تاکید کرد: بیشتر مسلمانان در جای جای کره زمین با بحران واقعی و ورشکستگی در سطح آگاهی و سطح اخلاق و ارزش‌ها روبرو هستند. منافقان، معنای واقعی صلح را منحرف کرده و محتوای آن را سازش و پذیرش بردگی و تسلیم شدن کامل و ذلت بار در برابر جنایتکارترین، کینه‌توزترین و بدترین دشمن یعنی رژیم اسرائیل قرار دادند. منافقان، سیطره رژیم اسرائیل بر تمام منطقه تحت عنوان «تغییر خاورمیانه» و ارتباط با رژیم اسرائیل را در هر چیزی و دست برداشتن از دین، کرامت، آزادی و عزت خود را پذیرفتند و تمام ارزش‌ها را به خاطر آن فروختند.

رهبر انصارالله یمن در بخشی از سخنان خود به وضعیت سوریه نیز اشاره کرد و گروه‌های حاکم را نمونه‌ای از رویکرد نفاق و تسلیم نامید.

او بیان کرد که این گروه‌ها وابسته به آمریکا بوده و برای برقراری روابط با اسرائیل می‌کوشند.

به گفته او، چنین گروه‌هایی با وجود حملات هوایی اسرائیل و اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه، همچنان در مسیر نزدیکی به تل‌آویو حرکت می‌کنند.

رهبر انصارالله برای توضیح ماهیت تجاوزگرانه اسرائیل، به نقض مداوم توافق‌های بین‌المللی توسط تل‌آویو اشاره کرد و نمونه‌هایی از جنگ غزه و تنش‌های مرزی در لبنان را یادآور شد.

وی گفت این موارد شاهدی آشکار بر ماهیت دشمنی و رفتار غیرقابل‌پیش‌بینی اسرائیل است.

رهبر انصارالله یمن با اشاره به وضعیت کنونی جهان اسلام آن را نتیجه فقدان بصیرت، ضعف آگاهی و مرگ وجدان انسانی دانست و این شرایط را پیامد جنگ شیطانی گمراه‌کننده علیه جوامع مسلمان توصیف کرد.