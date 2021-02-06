اینترنت ماهواره ای استارلینک ۱۰ هزار کاربر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اسپیس ایکس طرح تست بتا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را اکتبر گذشته آغاز کرد و طبق اسناد موجود به نظر می‌رسد در آمریکا و سراسر جهان بیش از ۱۰ هزار کاربر دارد.

در اطلاعاتی که این شرکت در کمیسیون فدرال ارتباطات ارسال کرده، آمده است: عملکرد استارلینک فقط یک تجربه نظری نیست و از سوی دیگر به عنوان بخشی از برنامه تست بتا در حال افزایش است.

طبق اطلاعات موجود، سرویس استارلینک برای کاربران اینترنتی با سرعت دانلود و آپلود ۱۰۰ و۲۰ مگابیت‬ برثانیه فراهم می‌کند. طرح تست بتای این شرکت در آمریکا، کانادا و انگلیس عرضه شده و هزینه ماهانه آن ۹۹ دلار اعلام شده است. علاوه بر آن کاربران باید ۴۹۹ دلار برای دریافت کیت استارلینک پرداخت کنند.

این شرکت در ۲۳ می ۲۰۱۹ میلادی نخستین محموله ۶۰ تایی ماهواره‌های استارلینک را به فضا فرستاد که امروز تعداد آنها در مدار زمین به ۱۰۹۵ دستگاه می‌رسد. اسپیس ایکس تصمیم دارد حداقل ۲۲۰۰ ماهواره دیگر طی ۵ سال آینده به فضا ارسال کند تا سرویس پهنای باند در سراسر جهان را فراهم کند.

اسپیس ایکس در در خواست خود علاوه بر اعلام تعداد کاربران استارلینک خواستار قرار گرفتن در فهرست «اپراتورهای مخابراتی واجد شرایط» (ETC) نیز شده که به این شرکت اجازه می‌دهد بودجه از دولت فدرال دریافت کند.