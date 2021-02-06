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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۱۵

اینترنت ماهواره ای استارلینک ۱۰ هزار کاربر دارد

اینترنت ماهواره ای استارلینک ۱۰ هزار کاربر دارد

اینترنت ماهواره ای اسپیس ایکس بیش از ۱۰ هزار کاربر در سراسر جهان دارد. این سرویس استارلینک برای کاربران، اینترنتی با سرعت دانلود و آپلود ۱۰۰ و۲۰ مگابیت‬ برثانیه فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اسپیس ایکس طرح تست بتا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را اکتبر گذشته آغاز کرد و طبق اسناد موجود به نظر می‌رسد در آمریکا و سراسر جهان بیش از ۱۰ هزار کاربر دارد.

در اطلاعاتی که این شرکت در کمیسیون فدرال ارتباطات ارسال کرده، آمده است: عملکرد استارلینک فقط یک تجربه نظری نیست و از سوی دیگر به عنوان بخشی از برنامه تست بتا در حال افزایش است.

طبق اطلاعات موجود، سرویس استارلینک برای کاربران اینترنتی با سرعت دانلود و آپلود ۱۰۰ و۲۰ مگابیت‬ برثانیه فراهم می‌کند. طرح تست بتای این شرکت در آمریکا، کانادا و انگلیس عرضه شده و هزینه ماهانه آن ۹۹ دلار اعلام شده است. علاوه بر آن کاربران باید ۴۹۹ دلار برای دریافت کیت استارلینک پرداخت کنند.

این شرکت در ۲۳ می ۲۰۱۹ میلادی نخستین محموله ۶۰ تایی ماهواره‌های استارلینک را به فضا فرستاد که امروز تعداد آنها در مدار زمین به ۱۰۹۵ دستگاه می‌رسد. اسپیس ایکس تصمیم دارد حداقل ۲۲۰۰ ماهواره دیگر طی ۵ سال آینده به فضا ارسال کند تا سرویس پهنای باند در سراسر جهان را فراهم کند.

اسپیس ایکس در در خواست خود علاوه بر اعلام تعداد کاربران استارلینک خواستار قرار گرفتن در فهرست «اپراتورهای مخابراتی واجد شرایط» (ETC) نیز شده که به این شرکت اجازه می‌دهد بودجه از دولت فدرال دریافت کند.

کد مطلب 5140132

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    نظرات

    • Amirhoseyn IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      3 1
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      به نظرم اصلا نمی صرفه چون ۱۰۰ دلار برای شارژ ماهانش باید بدیم که حدودا میشه ۲ میلیون و پونصد در ماه البته کیت هاشم هست که قیمتش میشه ۱۲.۵ میلیون که خیلی زیاده حتی واسه اونوری ها
      • iman IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        0 0
        البته کیت رو فقط یک بار به قیمت 499 دلار خرید می کنید و هزینه ماهیانه 99 دلار رو برای پهنای باند پرداخت می کنید
      • کیوان IR ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
        0 0
        به زودی اینترنت ایران رو قطع میکنن و مجبوری ازش استفاده کنی
    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      1 1
      پاسخ
      پس اینی که می گفتند اینترنت مجانی منظورشون چی بوده؟واقعا الکی بوده؟؟؟

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