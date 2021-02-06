۳۴۰۰ واحد مسکن مهر در مازندران نیمه تمام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری پیش ازظهر شنبه در شورای مسکن استان با اظهار اینکه ۵۷ هزار و ۳۵۱ واحد مسکن در استان تعریف و طراحی شده بود، افزود: از این میزان ۵۳ هزار و ۵۳۷ واحد تحویل و تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه سه هزار و۴۱۴ واحد معادل شش درصد مسکن مهر استان در حال انجام و نیمه کاره مانده است، افزود: تفاهمنامه ها در قالب اجاره ۹۹ ساله، سه جانبه و اجاره پنج ساله وخودمالکی بوده است.

وی ادامه داد: قراردادهای پنج ساله در بخش مسکن مهر کامل محقق شد و ۶۲ درصد از پروژه‌های مسکن تعاونی در استان مانده است.

نظری با اظهار اینکه هر هفته پیگیری لازم برای تسریع در روند ساخت پروژه‌های مسکن مهر انجام می‌شود، گفت: تا پایان سال جاری باید وضعیت مسکن مهر در استان تعیین تکلیف شود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به مشکلات موجود فراروی مسکن مهر میارکلا خواستار برنامه ریزی برای رفع آن شد و گفت: تعاونی‌های مسکن مهر باید سریع‌تر تعیین تکلیف شود.